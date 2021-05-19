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«Это своевременный документ». Декрет Президента от 9 мая представили в Палате представителей

19 мая 2021 16:18
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Новости Беларуси. В экспертном сообществе продолжают обсуждать декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя». 19 мая он был представлен в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко: декрет никоим образом не противоречит Конституции, а в определённой степени дополняет её

«Это своевременный документ». Декрет Президента от 9 мая представили в Палате представителей-1

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Право на издание этого декрета делегировано, и Президентом он издан в пределах полномочий. Также следует обратить внимание, что те функции, которые возлагаются на премьер-министра в ходе исполнения обязанностей по руководству коллегиальным органом, также не противоречат Основному закону.

А вообще, следует сказать о том, что такие нормативные акты говорят о том, что государство в первую очередь и глава государства поставил задачу оградить от деструктивного воздействия на государственное управление, исключение возможных перебоев в работе государства даже в таком негативном случае. И в этом важность и смысл этого законопроекта.

«Это своевременный документ». Декрет Президента от 9 мая представили в Палате представителей-4

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Реалии сегодняшней современной жизни – это геополитическая ситуация, которая, в общем-то, складывается в том числе вокруг нашей страны – диктует нам необходимость принимать такие актуальные и своевременные решения. Это своевременный документ. На наш взгляд, он нацелен на защиту стратегических национальных интересов. Он будет обеспечивать стабильность и преемственность социально ориентированной политики нашего государства и укрепит, безусловно, концептуальные подходы к национальной безопасности.

«Это своевременный документ». Декрет Президента от 9 мая представили в Палате представителей-7

Глава государства подписал декрет 9 мая. Документ направлен на то, чтобы при любых условиях сохранить управляемость страной, причем в самом оперативном порядке.

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# Национальная безопасность # общество # Светлана Любецкая # Марина Ленчевская # Фотофакт

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