«Это своевременный документ». Декрет Президента от 9 мая представили в Палате представителей

Новости Беларуси. В экспертном сообществе продолжают обсуждать декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя». 19 мая он был представлен в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Право на издание этого декрета делегировано, и Президентом он издан в пределах полномочий. Также следует обратить внимание, что те функции, которые возлагаются на премьер-министра в ходе исполнения обязанностей по руководству коллегиальным органом, также не противоречат Основному закону.

А вообще, следует сказать о том, что такие нормативные акты говорят о том, что государство в первую очередь и глава государства поставил задачу оградить от деструктивного воздействия на государственное управление, исключение возможных перебоев в работе государства даже в таком негативном случае. И в этом важность и смысл этого законопроекта.