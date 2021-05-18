Александр Лукашенко: это не похоронка для Президента, а предупреждение, что страну не свернуть с пути развития
Новости Беларуси. Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами нынешнее время. 18 мая во Дворце Независимости продолжен разговор о повышении роли этой структуры в жизни государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе главных вопросов, которые обсуждались сегодня, – создание нового документа, подробно регламентирующего работу коллегиального органа.
Пока дополнительные полномочия Совбеза и пошаговый план действий закреплены резонансным декретом Президента на случай, если… Если все же кто-то из недругов Беларуси решится на расправу с действующим главой нашего государства.
Как показывает исторический опыт, если некоторые ситуации не предусмотреть заранее, в критический момент целый народ может безвозвратно перестать быть хозяином на своей земле. Из недавнего – так было в Ираке, Ливии. Жизнь людей в одночасье перевернули с ног на голову, цветущие страны превратились в полигоны. От этого нельзя быть застрахованным, но можно сделать все, чтобы не допустить. Осознавая всю ответственность перед белорусским народом, Александр Лукашенко принял это решение. Единственная цель – не допустить дестабилизации ситуации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не похоронка для Президента, как некоторые говорят, а наоборот, предупреждение тем, что страну им даже таким образом свернуть с того пути, по которому она развивается, не получится.
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Некоторые тут переживали, что Президент якобы не доверяет премьеру и так далее. Я не говорю, нынешнему, допустим, премьеру. Слушайте, может быть на должности премьера на тот момент любой человек. Ну, в данном случае, если говорить о премьере: что значит «не доверяет»? Отдельно прописано, что он является председательствующим на Совете безопасности.
И третий момент подчеркиваю. Главный ведь вопрос тогда встанет какой? О выборах Президента и стабилизации в стране. Но стабилизация будет зависеть от выборов нового Президента. И вот этот вопрос должен решаться при участии губернаторов. Как и, возможно, другие вы вынесете вопросы на заседание Совбеза. Без губернаторов мы не решим ни один вопрос на заседании Совета безопасности. С правом голоса, как и все члены Совета безопасности, будут голосовать по главному вопросу: когда, в какие сроки будут проведены выборы нового Президента. Они должны быть к этому причастны.
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