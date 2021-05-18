Прямой эфир

Сергей Клишевич о декрете Президента: должны предусмотреть этот вариант, чтобы мы могли адекватно на это реагировать

18 мая 2021 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами нынешнее время. 18 мая во Дворце Независимости продолжен разговор о повышении роли этой структуры в жизни государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе главных вопросов, которые обсуждались сегодня, – создание нового документа, подробно регламентирующего работу коллегиального органа.

Сергей Клишевич о декрете Президента: должны предусмотреть этот вариант, чтобы мы могли адекватно на это реагировать-1

Алена Сырова, корреспондент: 
Глава Совета безопасности настаивает на полной гласности, и как только обновленный документ, регламентирующий деятельность Совбеза, будет готов, он обязательно станет доступен для нас с вами. Пока же дополнительные полномочия Совбеза и пошаговый план действий закреплены резонансным декретом Президента на случай, если… Если все же кто-то из недругов Беларуси решится на расправу с действующим главой нашего государства.

Как показывает исторический опыт, если такие ситуации не предусмотреть заранее, в тот самый критический момент целый народ может безвозвратно перестать быть хозяином на своей земле. Из недавнего – так было в Ираке, Ливии. Жизнь людей в одночасье перевернули с ног на голову, цветущие страны превратились в полигоны.

Сергей Клишевич о декрете Президента: должны предусмотреть этот вариант, чтобы мы могли адекватно на это реагировать-4

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Оправдывается внутренними проблемами и желанием якобы помочь народу разобраться в той или иной ситуации. А по сути дела, происходит захват или аншлюс того или иного государства. Поэтому, конечно же, такая вероятность велика. И в случае неблагоприятного развития ситуации мы должны тоже предусмотреть этот вариант, чтобы, если, не дай бог, такое будет, мы могли адекватно на это реагировать, и те, кто пожелает это сделать, понимали, что никакого разброда и шатаний в государстве не происходит.

Читайте также:

Александр Лукашенко: каждый житель Беларуси должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто

Александр Лукашенко: это не похоронка для Президента, а предупреждение, что страну не свернуть с пути развития

Александр Лукашенко о принятом 9 мая декрете: интерпретировать его можно по-разному, фантазии у людей хватает

# Национальная безопасность # общество # Сергей Клишевич # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: против нас работают спецслужбы, мы младенцы по сравнению с ними
18 мая 2021 18:28

Александр Лукашенко: против нас работают спецслужбы, мы младенцы по сравнению с ними

Александр Вольфович о работе Совбеза: одна из задач – внести все правки и изменения, исходя из сегодняшних реалий
18 мая 2021 18:20

Александр Вольфович о работе Совбеза: одна из задач – внести все правки и изменения, исходя из сегодняшних реалий

Александр Шпаковский о TUT.BY: деятельность такого рода ресурса рано или поздно должна была быть скорректирована уполномоченными органами
18 мая 2021 18:05

Александр Шпаковский о TUT.BY: деятельность такого рода ресурса рано или поздно должна была быть скорректирована уполномоченными органами