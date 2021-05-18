Сергей Клишевич о декрете Президента: должны предусмотреть этот вариант, чтобы мы могли адекватно на это реагировать
Новости Беларуси. Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами нынешнее время. 18 мая во Дворце Независимости продолжен разговор о повышении роли этой структуры в жизни государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе главных вопросов, которые обсуждались сегодня, – создание нового документа, подробно регламентирующего работу коллегиального органа.
Алена Сырова, корреспондент:
Глава Совета безопасности настаивает на полной гласности, и как только обновленный документ, регламентирующий деятельность Совбеза, будет готов, он обязательно станет доступен для нас с вами. Пока же дополнительные полномочия Совбеза и пошаговый план действий закреплены резонансным декретом Президента на случай, если… Если все же кто-то из недругов Беларуси решится на расправу с действующим главой нашего государства.
Как показывает исторический опыт, если такие ситуации не предусмотреть заранее, в тот самый критический момент целый народ может безвозвратно перестать быть хозяином на своей земле. Из недавнего – так было в Ираке, Ливии. Жизнь людей в одночасье перевернули с ног на голову, цветущие страны превратились в полигоны.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Оправдывается внутренними проблемами и желанием якобы помочь народу разобраться в той или иной ситуации. А по сути дела, происходит захват или аншлюс того или иного государства. Поэтому, конечно же, такая вероятность велика. И в случае неблагоприятного развития ситуации мы должны тоже предусмотреть этот вариант, чтобы, если, не дай бог, такое будет, мы могли адекватно на это реагировать, и те, кто пожелает это сделать, понимали, что никакого разброда и шатаний в государстве не происходит.
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