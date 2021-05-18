Александр Лукашенко о принятом 9 мая декрете: интерпретировать его можно по-разному, фантазии у людей хватает

Новости Беларуси. Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами нынешнее время. 18 мая во Дворце Независимости продолжен разговор о повышении роли этой структуры в жизни государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе главных вопросов, которые обсуждались сегодня, – создание нового документа, подробно регламентирующего работу коллегиального органа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне никто не советовал – что, как. Наоборот, пять раз его переписывали. Я принял решение, чтобы все решения Совбеза принимались тайным голосованием. Чтобы никто не довлел над мнением членов Совета безопасности. Что тут недемократично, что тут не так? Вот суть этого декрета. А интерпретировать его можно по-разному, фантазии у людей хватает. Но я хочу, чтобы вы понимали, в чем суть этого декрета. Для чего? Для того чтобы прежде всего вы, сидящие здесь, и те миллионы, которых нет здесь, но поддерживают нынешнюю политику, не беспокоились за свою судьбу.

Еще раз подчеркну. Это не значит, что мы его задействуем однозначно. Это только если произойдет соответствующий случай. Я даже отклонил декрет, где было широко прописано, в каких случаях вводится это чрезвычайное или военное положение. Там было очень широко все изложено. И из Конституции, по-моему, норма была перенесена в декрет. Только при одном случае – при покушении и гибели Президента. Только. Во всех других случаях у нас действует Конституция.