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Игорь Сергеенко: декрет никоим образом не противоречит Конституции, а в определённой степени дополняет её

19 мая 2021 16:07
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Новости Беларуси. Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» не противоречит Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспертном сообществе продолжают обсуждать декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя». 19 мая он был представлен в Палате представителей.

«Это своевременный документ». Декрет Президента от 9 мая представили в Палате представителей

Документ предусматривает, что при худшем сценарии развития ситуации на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Совет безопасности определяет перечень мер по их обеспечению. При этом на заседаниях председательствует премьер-министр. Совет с участием губернаторов принимает решение и о проведении выборов.

Игорь Сергеенко: декрет никоим образом не противоречит Конституции, а в определённой степени дополняет её-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Декрет никоим образом не противоречит Конституции, как утверждают некоторые исследователи, политологи и средства массовой информации. В определенной степени он дополняет Конституцию, поскольку у нас в Конституции вот эта чрезвычайная ситуация, связанная с возможными насильственными действиями в отношении главы государства, не отражена.

В Конституции нашло отражение положение, когда должность Президента может оставаться вакантной, и какие основания. Прописаны три основания. Основание, если Президент подал в отставку, и эта отставка принята нижней палатой парламента. Может быть освобожден досрочно от должности с учетом состояния здоровья и невозможности длительное время продолжать исполнение своих обязанностей. И смещен за государственную измену либо иное тяжкое преступление. В данном же случае речь идет о той ситуации, которая может возникнуть (повторюсь еще, может быть, раз) в результате каких-либо насильственных действий, военной агрессии.

Игорь Сергеенко: декрет никоим образом не противоречит Конституции, а в определённой степени дополняет её-4

Глава государства подписал декрет 9 мая. Документ направлен на то, чтобы при любых условиях сохранить управляемость страной, причем в самом оперативном порядке.

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# Национальная безопасность # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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