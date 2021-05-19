Игорь Сергеенко: декрет никоим образом не противоречит Конституции, а в определённой степени дополняет её

Документ предусматривает, что при худшем сценарии развития ситуации на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Совет безопасности определяет перечень мер по их обеспечению. При этом на заседаниях председательствует премьер-министр. Совет с участием губернаторов принимает решение и о проведении выборов.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Декрет никоим образом не противоречит Конституции, как утверждают некоторые исследователи, политологи и средства массовой информации. В определенной степени он дополняет Конституцию, поскольку у нас в Конституции вот эта чрезвычайная ситуация, связанная с возможными насильственными действиями в отношении главы государства, не отражена.

В Конституции нашло отражение положение, когда должность Президента может оставаться вакантной, и какие основания. Прописаны три основания. Основание, если Президент подал в отставку, и эта отставка принята нижней палатой парламента. Может быть освобожден досрочно от должности с учетом состояния здоровья и невозможности длительное время продолжать исполнение своих обязанностей. И смещен за государственную измену либо иное тяжкое преступление. В данном же случае речь идет о той ситуации, которая может возникнуть (повторюсь еще, может быть, раз) в результате каких-либо насильственных действий, военной агрессии.