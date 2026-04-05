Это стоило головы Людовику XVI! Примеры из истории, когда цена лжи – человеческие жизни

Антон Синковец, политический эксперт:

Что такое информационная асимметрия? Это базовое понятие, которое характеризует любую, совершенно иерархическую модель. По мере увеличения власти вы теряете информацию, потому что вся информация остается снизу. Соответственно, любой грамотный руководитель первое, что должен сделать, он должен наладить информационные каналы поступления информации сверху вниз. Если этого не будет, тогда у вас будет развиваться два процесса. Первый – это информационная перегрузка. Это одна крайность. Когда вы утопаете в обилии информации. То есть вам снизу все, что придет в голову, пытаются подсунуть. И вы не можете отличить правду от вымысла, соответственно, вы дезориентированы в этом потоке.

Вторая крайность – это информационная асфиксия. Когда вам пытаются угодить, соответственно, вас берегут от плохих новостей, и вы как бы удушаетесь, то есть у вас нет информации, поэтому вы остаетесь без возможности принять нормальное, какое-то адекватное решение.

В перегрузке оказалось и руководство СССР накануне Великой Отечественной войны. В 1941 году советская разведка не раз предоставляла сведения о немецких планах. Но в засилье донесений так и не удалось просчитать ни точную дату, ни направление главного удара. Напомним, что ожидали его южнее Беларуси. Принятие решений – это еще про личность и, конечно, смелость.