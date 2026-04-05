Это стоило головы Людовику XVI! Примеры из истории, когда цена лжи – человеческие жизни

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Антон Синковец, политический эксперт:
Что такое информационная асимметрия? Это базовое понятие, которое характеризует любую, совершенно иерархическую модель. По мере увеличения власти вы теряете информацию, потому что вся информация остается снизу. Соответственно, любой грамотный руководитель первое, что должен сделать, он должен наладить информационные каналы поступления информации сверху вниз. Если этого не будет, тогда у вас будет развиваться два процесса. Первый – это информационная перегрузка. Это одна крайность. Когда вы утопаете в обилии информации. То есть вам снизу все, что придет в голову, пытаются подсунуть. И вы не можете отличить правду от вымысла, соответственно, вы дезориентированы в этом потоке.
Вторая крайность – это информационная асфиксия. Когда вам пытаются угодить, соответственно, вас берегут от плохих новостей, и вы как бы удушаетесь, то есть у вас нет информации, поэтому вы остаетесь без возможности принять нормальное, какое-то адекватное решение.
В перегрузке оказалось и руководство СССР накануне Великой Отечественной войны. В 1941 году советская разведка не раз предоставляла сведения о немецких планах. Но в засилье донесений так и не удалось просчитать ни точную дату, ни направление главного удара. Напомним, что ожидали его южнее Беларуси. Принятие решений – это еще про личность и, конечно, смелость.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Есть такие, которые боятся принимать решения, хотя они наделены определенными полномочиями. Позже опыт Великой Отечественной войны. Мы прекрасно видим, как принимал решение адмирал Кузнецов, который вывел свой флот из-под удара, что позволило сохранить жизни всем морякам, а самое главное, сохранить и флот, и морскую авиацию.
А с другой стороны – это генерал армии Павлов, который командовал Западным фронтом, своевременно не принимал никаких решений, боялся этого, в итоге в окружение попало целых две армии, третья и десятая, судьба ее, к сожалению, незавидна. Ну и, конечно же, можно говорить очень много о чем. Конечно, зачастую мы сталкиваемся с тем же самым искажением информации. Когда люди боятся просто какого-то наказания и пытаются преподносить информацию достаточно искаженную. То, что происходит в Украине, это, в принципе, сплошь и рядом.
Клетки – пережиток прошлого? Гуманны ли классические вольеры и каким будет зоопарк будущего. Читайте здесь.
Кто владеет информацией, тот владеет миром, хотя бы в своем доме. Вот пример той самой асфиксии, когда молчание подданных сперва в переносном смысле удушило, а потом в прямом довело Людовика XVI до гильотины. Великая французская буржуазная революция.
Антон Синковец:
Людовик просто-напросто не понимал масштаб проблемы. Вельможи ему докладывали о том, что в местностях все спокойно, о том, что повышение налогов будет воспринято абсолютно благоприятно и не вызовет каких-то существенных бунтов. Но в итоге мы знаем, что это стоило Людовику головы. Мы можем говорить о том, что это же явление мы наблюдаем в военной истории.
Первая мировая война. Принимая решение о начале войны, император явно не понимал того, в каком состоянии находится армия Российской империи на тот момент, что она, мягко говоря, уступает вооруженным силам, которые будут ей противостоять. Все это вылилось в снарядный голод со всеми вытекающими проблемами военного времени.
Далее смотрите в видео.
Читайте также:
Врать я вам не позволю! Лукашенко рассказал, в чем суть его «диктатуры»
Головой ответите за состояние техники! Лукашенко предупредил военных насчет вооружения
Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться и сюда никто не полезет – Лукашенко