Врать я вам не позволю! Лукашенко рассказал, в чем суть его «диктатуры»

Беларусь усиливает свою оборону – жестко, открыто и без иллюзий. 1 апреля во Дворце Независимости прозвучала принципиальная оценка боеготовности армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко лично подвел итоги масштабной проверки Вооруженных Сил и дал понять: безопасность страны остается безусловным приоритетом.
Какого бы аспекта ни касались, все равно упирались в недопустимость вранья.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я же вас предупреждал, мужики, со мной это не проходит. Я хочу, чтобы вы это имели в виду. Никакого заигрывания с подчиненными я не допускал! И в этом суть моей диктатуры. Плохо это или хорошо, вам судить. Будут президентские выборы – определитесь. Но врать я вам не позволю! Потому что это не только ваша жизнь. Наша с вами жизнь – это жизнь наших детей и внуков, которые будут под нашим началом воевать.
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