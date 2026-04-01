Беларусь усиливает свою оборону – жестко, открыто и без иллюзий. 1 апреля во Дворце Независимости прозвучала принципиальная оценка боеготовности армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко лично подвел итоги масштабной проверки Вооруженных Сил и дал понять: безопасность страны остается безусловным приоритетом.

Какого бы аспекта ни касались, все равно упирались в недопустимость вранья.