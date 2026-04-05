Белорусы привезли свои продукты на выставку UzFood в Узбекистане – вот что в топе у восточных гурманов

В Узбекистан на международную выставку UzFood отправились белорусские производители. Мы привезли в Ташкент все лучшее: от элитных сыров и мясных деликатесов до новинок кондитерки. Удивить восточных гурманов непросто, но белорусы попробовали. Что из этого получилось – изучили местные вкусы в программе «Неделя» на СТВ. Но выставка – лишь верхушка айсберга. За дегустациями и яркими витринами – большая стратегия. Президенты наших стран задали высокую планку – товарооборот в 2 миллиарда долларов. И аграрный сектор в этом многое решает. Беларусь в Узбекистан не просто продает продукты. Мы делимся технологиями и создаем кооперационные цепочки. А это уже совершенно другой уровень.

Базар Чорсу в самом центре старого города – один из старейших в Средней Азии. Щедрые ароматные ряды, на которых можно найти буквально все: от свежих фруктов и овощей до только что приготовленных блюд местной кухни. На этом месте люди торговали веками, и сегодня для местных жителей, несмотря на огромное количество магазинов, поход на базар остается семейным ритуалом и доброй традицией.

А это практически тот же рынок, но в формате XXI века. Уже в 25-й раз международная выставка UzFood собрала на одной площадке более полутысячи компаний из 26 стран. Беларусь – в пятерке лидеров среди иностранных государств по числу участников. Цель, по сути, та же, что и на Восточном базаре. Себя показать, на других посмотреть и новые контракты заключить. Ну и, конечно же, сразу продегустировать.

Самаркандский, свадебный, ферганский. Плов – гастрономическая визитная карточка Узбекистана. Это блюдо подают практически в каждом ресторане, готовят в каждой семье. Но законсервировать и сохранить тот самый аутентичный вкус – задача сложная. Местная компания ее решила – состав 100 % натуральный.

Дмитрий Самсонов, старший менеджер предприятия по производству консервированного плова (Узбекистан):

Вкусный, ароматный, насыщенный плов, насыщенный узбекскими специями. Данный плов можно попробовать в любой стране, не приезжая в Узбекистан.

Наши товары узбекские партнеры тоже распробовали и оценили. Местная компания закупает белорусские сыры: моцарелла, рикотта, маскарпоне. Полгода партнерства – и вот уже 18 тонн продукта на рынке солнечной республики. Дамир Тургунов, менеджер дистрибьюторской компании (Узбекистан):

Очень большой спрос. Отели, рестораны, кафе. Очень продукт всем нравится. «Цена – качество» сыграло свою роль. Сейчас покрыты все сети, рынки. Общее покрытие по стране – около 5 000 торговых точек.

Продуктовый спрос в Узбекистане формируется с учетом вероисповедания. 80 % населения – мусульмане. Белорусские предприятия нашли подход. Гродненский мясокомбинат на местном рынке более 7 лет. Главное направление – поставки говядины на кости для того самого плова и шашлыка. А в 2025 году запустили линию «Халяль». Сейчас это более 40 позиций.

Вероника Романович, начальник отдела внешнеэкономической деятельности Гродненского мясокомбината:

Сложности, естественно, были, поскольку направление очень новое для нас. Пока мы получили доверие со стороны населения, прошел год, второй. На сегодня мы очень много продаем говядины, и спрос превышает предложение.

На белорусские товары здесь спрос большой. Ценят наши продукты за вкус и качество. Только за прошлый год открыли более 30 продуктовых точек. Задача – эту цифру удвоить.

Элла Маркевич, корреспондент:

Шоколадные конфеты, та самая сгущенка, нежные сыры и выпечка. Ассортимент белорусских деликатесов удивляет. Более тысячи позиций, и пополняют чуть ли не каждый час. Ведь товары буквально сметают с полок. Только в этом магазине в день продают более 20 килограммов мясной продукции.

В день – тысячи покупателей. Чтобы лучше понимать предпочтения местных, каждую неделю в магазине появляются новинки. На этой, например, полезный завтрак – пюре из фруктов. Пришлось по вкусу – останется на полке. Сейчас здесь представлена продукция более 30 белорусских предприятий.