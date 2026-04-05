Профессии под запрос времени – в БГУИР запустили программу по ИИ

В белорусских вузах и колледжах не перестают открывать специальности под запрос времени, чтобы выпускники могли быть востребованными на рынке труда, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Интересный факт – обучать основам искусственного интеллекта в Беларуси начали не несколько лет назад, а в 1995 году. Более 30 лет в стенах БГУИР готовят специалистов этого профиля, причем не только студентов.

Даниил Шункевич, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: Мы начинаем со школы, работаем с Национальным детским технопарком, планируем работу с Минским городским технопарком в плане подготовки школьников. С другой стороны, очень востребовано повышение квалификации по искусственному интеллекту в самых разных сферах, и мы запустили программу по искусственному интеллекту. Приходят представители самых разных сфер: от банковской до промышленной. В том числе физлица активно участвуют. Это востребовано, там очередь расписана на многое время вперед.

Как говорилось в одном известном художественном фильме, робот не напишет симфонию, не нарисует на холсте картины шедевр и вряд ли сможет сделать какое-либо научное открытие. За всем стоит и будет стоять человек, будь это профессия журналиста, эколога, медика. И чтобы сделать правильный выбор в профессии, нужно следить за повесткой. Тогда и иллюзия об изменчивом мире не будет казаться чем-то устрашающим. В технологиях, очевидно, будущее, но важно найти в нем свое предназначение. Так ведь?

Маленькая подсказочка поступающим. В стране скоро появится третий энергоблок, а Островец, город атомщиков, готов развиваться.