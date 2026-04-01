Головой ответите за состояние техники! Лукашенко предупредил военных насчет вооружения

Про сохранность и состояние техники тоже много было сказано, включая то, что на нужную никто жалеть деньги не станет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Были такие единичные случаи, когда командиры говорили: а пусть Президент узнает, что у нас техника там не готова, что там что-то развалилось, там что-то не так, что надо обновлять постоянно технику. Это правда. Надо обновлять. И когда я был в Корее, вы знаете, люди живут небогато. Но как они работают! Как они работают!

И разговаривая с Ким Чен Ыном, я говорю: слушай, ты это понимаешь, что это дорого? Конечно, говорит, понимаю. Но, говорит, у меня нет другого выхода. Надо защитить землю. Поэтому нам надо думать о том, как нужные средства выделять на особенно новое, нужное для нас вооружение.