Головой ответите за состояние техники! Лукашенко предупредил военных насчет вооружения
Беларусь усиливает свою оборону – жестко, открыто и без иллюзий. 1 апреля во Дворце Независимости прозвучала принципиальная оценка боеготовности армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко лично подвел итоги масштабной проверки Вооруженных Сил и дал понять: безопасность страны остается безусловным приоритетом.
Про сохранность и состояние техники тоже много было сказано, включая то, что на нужную никто жалеть деньги не станет.
Лукашенко: если кто-то решит смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Были такие единичные случаи, когда командиры говорили: а пусть Президент узнает, что у нас техника там не готова, что там что-то развалилось, там что-то не так, что надо обновлять постоянно технику. Это правда. Надо обновлять. И когда я был в Корее, вы знаете, люди живут небогато. Но как они работают! Как они работают!
И разговаривая с Ким Чен Ыном, я говорю: слушай, ты это понимаешь, что это дорого? Конечно, говорит, понимаю. Но, говорит, у меня нет другого выхода. Надо защитить землю. Поэтому нам надо думать о том, как нужные средства выделять на особенно новое, нужное для нас вооружение.
Александр Лукашенко:
Что мы будем значить, если у нас не в порядке будет автомат, пулемет, гранатомет, пистолет? Может, у кого-то ПЗРК, хотя уже это не личное оружие... Если у нас не в порядке личное оружие, как вы будете воевать? Но современная война – это не только пулеметы, гранатометы, автоматы и пистолеты. Это ваша техника. Ваши танки, БМП, ОСА, другие ПЗРК, не говорю о «Полонезах». Это все ваша техника. Это для меня было главное. Я постоянно министра и госсекретаря как человека военного оттуда предупреждал. И имейте в виду, головой ответите за состояние техники.
Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться и сюда никто не полезет – Лукашенко.