Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться и сюда никто не полезет – Лукашенко

Президент заранее анонсировал, что итоги подведет лично и в публичном формате. На разговор – принципиальный, откровенный и с серьезной долей критики – пригласили около 300 человек – это командиры соединений и подразделений. Масштабная проверка Вооруженных Сил проводилась по поручению главы государства с 16 января. Ее ключевая особенность в том, что подразделения приводились в боевую готовность напрямую решением Главнокомандующего, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб.

Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 1 апреля, во время подведения итогов комплексной проверки Вооруженных Сил Беларуси, которую проводили по поручению Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ход проверки Александр Лукашенко держал на личном контроле. Глава государства оценивал ситуацию не только по докладам ответственных лиц, но и лично: в середине февраля Президент посетил полигон под Борисовом. По итогам той инспекции была дана промежуточная оценка боеготовности. Сегодня во Дворце Независимости прозвучала уже итоговая оценка. Только критики стало больше – обоснованной и необходимой.

Главной задачей было проверить, как весь механизм, отвечающий за безопасность страны, работает в условиях внезапности. Речь шла не только о действиях армии, но и о слаженности всех структур, задействованных в обеспечении обороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта проверка проводилась, как я уже сказал, масштабно и, как никогда, очень жестко. Она освещалась в средствах массовой информации. Сразу скажу, что освещалась так, как, может быть, большинству из вас хотелось бы, потому что всю гадость, которая в нашей армии есть, а ее предостаточно, не хотелось бы показывать, прежде всего, нашим потенциальным соперникам, а может быть, противникам, может быть, и врагам. Не хотелось.

Поэтому сегодня мы будем откровенно говорить. И я вас к этому призываю и на этом настаиваю. И всякие разговоры, а я очень хорошо знаю, ниже скажу об этом, о том, что, ну, вот, знаете, Президенту доложат, не то доложат, доложат как надо. Да чего там, мы побегаем, попрыгаем, да, все нормально будет, как всегда. Как всегда, мужики, не будет! Не будет. И хочу вас предупредить, почему не будет со мной. Потому что я под вас подстраиваться не намерен. Вы будете подстраиваться под Главнокомандующего.

Если вы хотите, в будущей войне, не дай бог, она будет, остаться живыми. А если мы будем и дальше так продолжать, как некоторые из нас, не только мы живыми не останемся, но и наши подчиненные. Я это вижу по современным боестолкновениям и войнам. Цель этой проверки была не потому, чтобы вас выпотрошить наружу. Для меня было важно проверить – вы в состоянии выжить в этой войне. К сожалению, ситуация такая, что без вас же я воевать не смогу. Я хочу, чтобы мои подчиненные были готовы воевать. Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться, это немаловажно, нас будут бояться и сюда никто не полезет. Вот моя цель.

Важно отметить, что проверка белорусской армии проводилась с учетом особенностей современных вооруженных конфликтов. Условия были максимально приближены к реальным вызовам. Без каких-либо послаблений: без скидок на погодные условия, время суток и другие факторы, усложняющие выполнение боевых задач – отметил глава государства.