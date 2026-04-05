Клетки – пережиток прошлого? Гуманны ли классические вольеры и каким будет зоопарк будущего

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ. Алена Сырова, СТВ:

Сейчас задумалась – при обилии нацпарков, контактных зоопарков, экопарков в стране животные в клетках, пусть и относительно больших, не пережиток ли? Кто-то скажет – нет, тем более что в зоопарки, по заявленной официальной статистике, белорусы ходят. Правда, не во все одинаково активно. А значит, не все они могут заработать на комфорт для животных и людей, не говоря уже о развитии. Готовы ли мы помогать материально, вкладываться, чтобы хотя бы сохранять достойный уровень? Или стоит принять решение и пойти другим путем?

Одни считают зоопарки единственным шансом для исчезающих животных, другие – тюрьмой, где диких зверей лишают свободы ради развлечения. В отдельных странах уже определились с позицией по вопросу. В Беларуси этот спор только разгорается. Минский зоопарк – крупнейший в стране. За прошлый год его посетили больше 500 тысяч человек. 400 видов обитателей – от насекомых и беспозвоночных до рыб, птиц, рептилий и приматов. Каждому нужен особый подход.

Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:

Есть уличные вольеры, есть внутренние, экзотические, теплые, холодные, аквариумы, акватеррариумы. Конечно, их постоянно нужно поддерживать в хорошем состоянии. Поэтому текущий ремонт, какие-то обновления, реконструкции – это проходит постоянно.



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