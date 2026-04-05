Клетки – пережиток прошлого? Гуманны ли классические вольеры и каким будет зоопарк будущего
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Сейчас задумалась – при обилии нацпарков, контактных зоопарков, экопарков в стране животные в клетках, пусть и относительно больших, не пережиток ли? Кто-то скажет – нет, тем более что в зоопарки, по заявленной официальной статистике, белорусы ходят. Правда, не во все одинаково активно. А значит, не все они могут заработать на комфорт для животных и людей, не говоря уже о развитии. Готовы ли мы помогать материально, вкладываться, чтобы хотя бы сохранять достойный уровень? Или стоит принять решение и пойти другим путем?
Одни считают зоопарки единственным шансом для исчезающих животных, другие – тюрьмой, где диких зверей лишают свободы ради развлечения. В отдельных странах уже определились с позицией по вопросу. В Беларуси этот спор только разгорается.
Минский зоопарк – крупнейший в стране. За прошлый год его посетили больше 500 тысяч человек. 400 видов обитателей – от насекомых и беспозвоночных до рыб, птиц, рептилий и приматов. Каждому нужен особый подход.
Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:
Есть уличные вольеры, есть внутренние, экзотические, теплые, холодные, аквариумы, акватеррариумы. Конечно, их постоянно нужно поддерживать в хорошем состоянии. Поэтому текущий ремонт, какие-то обновления, реконструкции – это проходит постоянно.
Контролирует содержание животных в неволе Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Татьяна Железнова, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Все дикие животные, которые подпадают под действие международных договоров, например, таких, как конвенция СИТЕС, либо те дикие животные, которые включены в Красную книгу Республики Беларусь, подлежат обязательной регистрации их владельцем в течение одного месяца с момента их приобретения. Но также есть третья категория животных – это те, которые обитают у нас на территории Республики Беларусь, они также подлежат регистрации в месячный срок, но уже территориальным органом Минприроды. За несоблюдение таких требований, которые предъявляются как к условиям содержания, так и к порядку регистрации, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа.
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