«Это сегодня необходимость». Вот почему в Минске всё больше спортивных объектов

Есть такая традиция: каждый год все районы Минска дарят своим жителям по две зоны отдыха. Одну благоустраивают к началу летнего сезона, вторую – ко Дню города либо Дню Независимости. Минчане каждый раз с нетерпением ждут возможности расширить свои прогулочные маршруты и скрыться в тени деревьев на уютных лавочках от городской суеты. В программе «Большой город» на СТВ поговорили с главами администраций Заводского, Ленинского и Первомайского районов о том, как преображаются зеленые территории и какие перспективы у местных экотроп. Екатерина Забенько, СТВ:

Я обратила внимание, что во всех новых зонах трех районов города есть тренажеры и серьезный акцент на спорт в современных объектах благоустройства.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Это сегодня необходимость. Екатерина Забенько:

Это запрос общества, потому что просто так тренажеры и какие-то спортивные объекты не появятся на улице, причем для всех абсолютно бесплатно. Сергей Масляк:

Сегодня запросы на спорт достаточно велики. Касаемо Заводского района, у нас 32 учреждения образования, в следующем году мы закончим ремонт 28 стадионов. В этом году это 26-й стадион, в следующем году останется два. Это решает и вопрос шаговой доступности различных спортивных площадок. Нет необходимости такую площадку в каждом дворе устраивать, а школьный стадион является ядром притяжения для занятий массовыми видами спорта. Два года назад реализовали небольшие проекты на протяжении всей Слепянской водной системы, установив там небольшие спортивные площадки с минимальным набором тренажеров, которые сегодня достаточно востребованы. Чем больше этих площадок будет, тем более здоровая нация будет. Екатерина Забенько:

Один из уникальных объектов, который строится на территории Заводского района, который ждут не только жители Минска, но и всей Беларуси, – это совместный белорусско-китайский проект – Национальный стадион. Все с интересом смотрят, как он быстро возвышается. Безусловно, преобразится вся территория вокруг этого стадиона. И наш драгоценный стадион «Трактор», наверное, получит бонусы от этого строительства. Расскажите.