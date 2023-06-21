«Это сегодня необходимость». Вот почему в Минске всё больше спортивных объектов
Есть такая традиция: каждый год все районы Минска дарят своим жителям по две зоны отдыха. Одну благоустраивают к началу летнего сезона, вторую – ко Дню города либо Дню Независимости. Минчане каждый раз с нетерпением ждут возможности расширить свои прогулочные маршруты и скрыться в тени деревьев на уютных лавочках от городской суеты. В программе «Большой город» на СТВ поговорили с главами администраций Заводского, Ленинского и Первомайского районов о том, как преображаются зеленые территории и какие перспективы у местных экотроп.
Екатерина Забенько, СТВ:
Я обратила внимание, что во всех новых зонах трех районов города есть тренажеры и серьезный акцент на спорт в современных объектах благоустройства.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
Это сегодня необходимость.
Екатерина Забенько:
Это запрос общества, потому что просто так тренажеры и какие-то спортивные объекты не появятся на улице, причем для всех абсолютно бесплатно.
Сергей Масляк:
Сегодня запросы на спорт достаточно велики. Касаемо Заводского района, у нас 32 учреждения образования, в следующем году мы закончим ремонт 28 стадионов. В этом году это 26-й стадион, в следующем году останется два. Это решает и вопрос шаговой доступности различных спортивных площадок. Нет необходимости такую площадку в каждом дворе устраивать, а школьный стадион является ядром притяжения для занятий массовыми видами спорта. Два года назад реализовали небольшие проекты на протяжении всей Слепянской водной системы, установив там небольшие спортивные площадки с минимальным набором тренажеров, которые сегодня достаточно востребованы. Чем больше этих площадок будет, тем более здоровая нация будет.
Екатерина Забенько:
Один из уникальных объектов, который строится на территории Заводского района, который ждут не только жители Минска, но и всей Беларуси, – это совместный белорусско-китайский проект – Национальный стадион. Все с интересом смотрят, как он быстро возвышается. Безусловно, преобразится вся территория вокруг этого стадиона. И наш драгоценный стадион «Трактор», наверное, получит бонусы от этого строительства. Расскажите.
Сергей Масляк:
Очень интенсивно сегодня ведется строительство Национального футбольного стадиона. Это объект республиканского масштаба. Он реализуется в соответствии с Указом главы государства о реализации проекта технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион». Все работы по возведению и благоустройству территории выполняются за счет средств КНР. А уже работы по обустройству инфраструктуры, подводу коммуникаций выполняется белорусской стороной. Процент готовности по состоянию на сегодня составляет чуть более 40 %. Ежедневно на объекте трудятся порядка 240 китайских строителей. Ввод объекта – 2024 год.
Нельзя не остановиться на прилегающей территории. Это стадион «Трактор». Реализация этого объекта разделена на две очереди. Первая очередь – это капитальный ремонт спортивного объекта «Кольца славы», который находится в непосредственной близости от Национального футбольного стадиона. Работы там ведутся. Планируется их завершить в сентябре текущего года. Соответственно, после завершения этих работ мы планируем в сентябре выйти на строительные монтажные работы по капитальному ремонту стадиона «Трактор».
Не останется без внимания и территория, которая прилегает к стадиону «Трактор». Я говорю про активную территорию парка имени 50-летия Великого Октября, где сегодня ведутся работы по демонтажу старых аттракционов, старого покрытия. До 7 ноября мы планируем обустроить и эту территорию. Там появятся площадки спортивной направленности, скейт-парк, современная площадка с детским игровым оборудованием, а также различные силовые тренажеры.
Читайте также:
Куда сходить в Минске летом? Вот какую программу предлагают местные парки
«Уже большое количество игрового оборудования установлено». Чем летом порадует Первомайский район?
Какие зоны отдыха откроются в Заводском районе? Рассказал Сергей Масляк