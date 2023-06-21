Куда сходить в Минске летом? Вот какую программу предлагают местные парки

Есть такая традиция: каждый год все районы Минска дарят своим жителям по две зоны отдыха. Одну благоустраивают к началу летнего сезона, вторую – ко Дню города либо Дню Независимости. Минчане каждый раз с нетерпением ждут возможности расширить свои прогулочные маршруты и скрыться в тени деревьев на уютных лавочках от городской суеты. В программе «Большой город» на СТВ поговорили с главами администраций Заводского, Ленинского и Первомайского районов о том, как преображаются зеленые территории и какие перспективы у местных экотроп.

Марина Кишкурно, корреспондент:

«Самоцветы», «Веселые ребята», «Поющие гитары» – привет вам из 1970-х. Именно в это время парк 50-летия Великого Октября, в котором мы сейчас находимся, приобрел небывалую популярность. В то время здесь появилась танцплощадка, и зона отдыха моментально стала любимым для минчан местом встречи, изменить которое, как вы помните, нельзя. Почти наполовину парк преобразился еще в 2022 году. Появились асфальтированные дорожки, заменено освещение, стало значительно чище. А когда же будет все готово, спросите вы. По секрету – есть так называемый день икс, когда основные работы в парке 50-летия Великого Октября будут завершены. Подарить минчанам обновленную зону отдыха обещают к 3 июля.

Александр Сурмач, директор ГП «Зеленстрой» Заводского района Минска:

Будут закончены дорожки из асфальта, из отсева. Будет установлено спортивное антивандальное оборудование, сделана площадка для велотриала, а также много мелких приятных моментов для жителей города и гостей столицы. На протяжении всего маршрута будет нанесена разметка для велодвижения, будут установлены малые архитектурные формы, арт-объекты, информационные стенды. Гуляют все – таким мог бы быть девиз этой зоны отдыха. Ведь здесь занятие по интересам найдет каждый. Ценители размеренного образа жизни могут просто прогуляться, а любители активного отдыха – побегать или покататься на роликах и велосипеде. Места хватит всем. Все будет устроено так, чтобы пешеходы и, например, велосипедисты не мешали друг другу. Кстати, о фанатах двухколесного транспорта. Александр Сурмач:

Здесь можно будет покататься как стандартно – по асфальту, ровной поверхности. Для любителей более экстремального катания на велосипедах будет установлен памп-трек. Спорим, вы никогда не получали приглашение на праздник лично от директора «Зеленстроя»? С почином, зрители СТВ!

Александр Сурмач:

Приглашаем на открытие всех желающих. На пересечении улицы Артема и переулка Братского будет открыта озелененная территория. Там будет установлено большое игровое детское оборудование, а также спортивное оборудование, воркаут-площадка. Также там администрация района проводит конкурс скамеек. Будет интересно. Там территория приведена в очень хорошее состояние. Скорее вносите мероприятие в свои планы, а мы пока движемся дальше. «Вот повезло жителям Заводского района», – могут подумать некоторые. А не стоит, ведь благоустройство зон отдыха проходит не только там, но и по всему Минску. Перенесемся в Ленинский район.

Сергей Павочка, заместитель главы администрации Ленинского района Минска:

Мингорисполкомом принято решение в отношении памятников архитектуры, расположенных в границе улицы Чижевских, проезда Чижевских. Это вход в Лошицкий парк. Длительное время эти здания находились в стадии консервации. Дабы вдохнуть новую жизнь в эти здания, Мингорисполкомом были приняты решения об их реконструкции. Целевое назначение – своеобразный досуговый центр, который будет в себя включать объекты общепита, зону для совершения бракосочетания. Это будет новое ядро для микрорайона Лошица, Серебрянки и всего города. Звучит круто! Думаем, и выглядеть будет так же. Работы начнутся уже скоро.