«Люди начинают по-другому смотреть на мир». Как попасть в тур по святыням Беларуси?

В день празднования почитаемой православной святыни, Марьиногорской иконы Божией Матери, встретились в программе «Прикосновение к свету» с руководителем волонтерского направления при Минском духовном училище Натальей Клемято. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Мы находимся в уникальном в своем роде месте. Расскажите о нем.

Наталья Клемято, руководитель волонтерской паломнической группы при Минском духовном училище:

Это уникальный храм Святой Троицы. Находимся мы в местечке Блонь, недалеко от Марьиной Горки. Этому храму более 200 лет, и он входит в жемчужину 10 наших белорусских храмов деревянного зодчества. Представляете, он деревянный, но не разрушен. Службы шли всегда. Олег Лепешенков:

И вы ведь тоже не одна сюда приехали.

Наталья Клемято:

Нет, конечно. В 2015 году, еще до ковида, при Минском духовном училище были созданы курсы по паломнической деятельности. Вначале туда приходили простые люди, интересующиеся экскурсоведением, которые интересовались историей нашей страны и немножко хотели проникнуться и узнать о христианстве. Именно там дается полноценная информация, не искаженная, не из интернета. С 2015 года более 130 православных экскурсоводов выпущено в рамках Минского духовного училища. А так как у нас собралась группа прекрасного предпенсионного или пенсионного возраста, мы направили свою деятельность и получили благословение и у директора училища отца Иоанна, и у Митрополита Вениамина. И направили свою деятельность на работу с территориальными центрами социальной защиты Минска. А у нас таких центров девять. В каждом районе создан территориальный центр. В некоторых из них – до 700 человек.

Когда люди идут в территориальные центры, это, как правило, образованные люди, которые хотят познать что-то новое. Люди начали смотреть: а наша Беларусь ведь красивая, синеокая. И сколько в ней святынь! Есть протоптанные дорожки: Жировичи, Полоцк, Витебск.

Маршрут мы всегда очень тщательно продумываем, разрабатываем. Но, учитывая, что у нас был очень сильный курс паломнической деятельности и истории христианства, были практические выезды, поэтому направления разрабатывали со знанием дела. Когда едут люди такого красивого возраста, мы учитываем и условия передвижения, они очень благодарны тому, что если они не смогут на литургию, то придут на литургию в свой храм уже после того, как с нами съездили. Они уже получили первоначальные знания. А когда они соприкасаются с теми святынями и когда мы рассказываем об иконах, люди начинают по-другому смотреть на мир. Общаясь с настоятелями, духовниками епархий, у них другое восприятие. Они говорят: мы сейчас идем в храм, и мы понимаем, почему мы пришли сюда.

Олег Лепешенков:

Вы уже назвали Барань, мы находимся в Блони. Какие еще маршруты вы проложили? Наталья Клемято:

В Минском духовном училище, когда мы учимся на курсах православных экскурсоводов, каждый выпускник готовит дипломную – это отдельный маршрут. Этих маршрутов много, и каждый старается найти изюминку. Совсем недавно у нас была интересная экскурсия: Турец-Любча-Лавришево. В Любче восстанавливается замок, об этом есть какая-то информация, но храм Ильи Пророка там удивительный. И когда настоятель храма отец Александр принимал нас, он показал местночтимую чудотворную икону. Очень сетовал, что в воскресенье к нему на службу приходят 10 человек, а тут приехала паломническая группа – 20 человек. Представьте, насколько батюшки рады видеть людей, которые интересуются, которым есть о чем рассказать. То же самое, когда мы ездим в Солигорск, мы заезжаем в Греск к настоятелю храма. Деревянный храм, небольшой, но там ест такие удивительные иконы! А Греск находится в четырех километрах от трассы. И опять же, люди туда не приезжают.