Какие зоны отдыха откроются в Заводском районе? Рассказал Сергей Масляк

Есть такая традиция: каждый год все районы Минска дарят своим жителям по две зоны отдыха. Одну благоустраивают к началу летнего сезона, вторую – ко Дню города либо Дню Независимости. Минчане каждый раз с нетерпением ждут возможности расширить свои прогулочные маршруты и скрыться в тени деревьев на уютных лавочках от городской суеты. В программе «Большой город» на СТВ поговорили с главами администраций Заводского, Ленинского и Первомайского районов о том, как преображаются зеленые территории и какие перспективы у местных экотроп. Екатерина Забенько, СТВ:

Заводской район в этом году отличился. Вы решили презентовать сразу три зоны отдыха. Они будут украшены креативными скамейками от предприятий района.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

В этом году принято решение о благоустройстве трех зон отдыха. Самая большая из них – это тихая зона парка имени 50-летия Великого Октября. Она расположена в границах улиц Долгобродской и Ваупшасова. Эту территорию мы планируем открыть накануне Дня Независимости. Одно из направлений – это безопасность дорожного движения. Эта тема будет в полной мере раскрыта на этой территории, в том числе с применением и внедрением арт-объектов. Рассказывать о них не буду. Приглашаю всех заводчан, жителей города принять участие в торжественном открытии, которое состоится 30 июня. Еще одно из направлений – разработаны пешеходные маршруты различные, в том числе туристические, будут выделены полосы для движения на самокате, велосипеде, роликах. Различные забытые площадки. При поддержке нашей ГАИ мы планируем представить там выставку ретро-автомобилей. И спортивное направление однозначно будет присутствовать на данной зоне отдыха. Следующее место, которое мы планируем обустроить, – это территория микрорайона Шабаны. Озелененная территория между 36-й поликлиникой и средней школой № 210. Почему выбрана эта территория? В начале года после капитального ремонта мы открыли 36-ю поликлинику, к 1 сентября планируем ввод в эксплуатацию 210-ю школу. И напросился такой вопрос в части благоустройства. Хочется, чтобы эта территория выглядела завершенной, с учетом этого сегодня уже ведутся работы по устройству пешеходных связей, и в ближайшее время мы объявим конкурс на название этой зеленой территории, потому что до настоящего времени мы с названием еще не определились. Мы с заводчанами посоветуемся, и у этой зеленой зоны обязательно появится название и некий символ, который будет установлен в центре этого сквера. И завершающей территорией, где будет выполнено благоустройство, является частный сектор вдоль улицы Артема. Ее давно облюбовали местные, мы долгое время там высаживали зеленые насаждения. Среди местных бытует название этого уголка «Лужок». Мы решили оставить это.

Екатерина Забенько:

Наверное, правильно идти за людьми. Куда они пошли, где хотят гулять – там и надо облагородить территорию. Сергей Масляк:

Продолжая тему конкурса скамеек, надо сказать, что становится весьма популярен в нашем городе конкурс с 2019 года… 20 лучших скамеек будут представлены на территории этого сквера. Также изюминкой станет подарок от города, от нашего спонсора – детского игрового комплекса, аналогов которому на территории нашего города, мне кажется, нет. Поэтому приглашаю всех на открытие данной зоны отдыха, которое состоится вечером 26 июня. Екатерина Забенько:

Все живописные места, как правило, сразу оборудуются современным трендом городским – это экотропы. Можно сказать, что это фирменный стиль Заводского района. Наверное, все-таки ваш опыт работы в комитете природных ресурсов тоже дает свои плоды. Это здорово у вас получается. Какие планы на такие интересные места отдыха?