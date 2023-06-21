Выпускники Военной академии заложили капсулу времени. Её откроют лишь через 20 лет

Новости Беларуси. Лишь через 20 лет предадут огласке напутственные слова офицеров, которые в 2023 году окончили Военную академию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошла торжественная церемония закладки капсулы времени от выпускников – потомкам. В ней приняли участие представители всех факультетов. Они собрались у КПП академии, где всех приветствует бронзовый офицер. В основании скульптуры и будут храниться слова напутствия.

Кирилл Карпенко, выпускник Военной академии Беларуси:

Будет очень приятно, если мы всем своим выпуском соберемся через 20 лет и вместе с новоиспеченными выпускниками откроем эту капсулу времени. У меня, наверное, изменится ход моих мыслей, мое сознание. Будет очень интересно узнать, что же мы 20 лет назад передали, написали.