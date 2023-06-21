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В Дзержинске заменят покрытие на 11 километрах дорог

21 июня 2023 14:14
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Новости Беларуси. В Дзержинске продолжается асфальтирование городских улиц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинске заменят покрытие на 11 километрах дорог-1

В планах заменить покрытие на 11 километрах дорог. Также коммунальщики обновят разметку и отремонтируют тротуары. Стоит вопрос и о расширении парковочных мест. В райцентре уже отремонтированы улицы Минская, Комсомольская, улучшено покрытие на Тенистой.

В Дзержинске заменят покрытие на 11 километрах дорог-4

Павел Лаврусик, главный инженер Дзержинского ЖКХ:
Не только асфальтируем, также и гравийные дороги мы подсыпаем, подсыпаем вторичным щебнем, подсыпаем смесью С2 – рабочие слои уже где-то поверху. Укрепляем грунтовые покрытия. Еще есть у нас грунтовые дороги в ведении тоже, порядка, наверное, 100 километров. Ямочный ремонт, разметка – это все относится к содержанию, текущему ремонту по уличной сети.

В Дзержинске заменят покрытие на 11 километрах дорог-7

Всего на обслуживании Дзержинского ЖКХ 520 километров городских дорог в асфальтном, бетонном и гравийном покрытиях. Работы ведут как в Дзержинске, так и в Фаниполе.

# Автодороги Беларуси # общество # Павел Лаврусик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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