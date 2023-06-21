В Дзержинске заменят покрытие на 11 километрах дорог

Новости Беларуси. В Дзержинске продолжается асфальтирование городских улиц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В планах заменить покрытие на 11 километрах дорог. Также коммунальщики обновят разметку и отремонтируют тротуары. Стоит вопрос и о расширении парковочных мест. В райцентре уже отремонтированы улицы Минская, Комсомольская, улучшено покрытие на Тенистой.

Павел Лаврусик, главный инженер Дзержинского ЖКХ:

Не только асфальтируем, также и гравийные дороги мы подсыпаем, подсыпаем вторичным щебнем, подсыпаем смесью С2 – рабочие слои уже где-то поверху. Укрепляем грунтовые покрытия. Еще есть у нас грунтовые дороги в ведении тоже, порядка, наверное, 100 километров. Ямочный ремонт, разметка – это все относится к содержанию, текущему ремонту по уличной сети.