Андрей Чернобай о ЧВК: «На 95 % разработчики предвидели, что будет сейчас в Украине»

Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.

Алена Сырова, СТВ: И КНБ. Учтен ли такой фактор, как угроза со стороны ЧВК в КНБ?

Кирилл Казаков, СТВ: У нас модное трехбуквье. У нас раньше по-разному ЧВК транслировалось, сейчас уже все знают, что это такое.

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я скажу больше. ЧВК у нас упоминается даже в Военной доктрине, по-моему, с 2016 года. Если посмотреть, как Военная доктрина описывает современные военные конфликты, то на 95 % разработчики предвидели, что будет сейчас в Украине. То есть этот промежуток времени наши вооруженные силы готовились к сегодняшней войне. Не к прошлой, а к настоящей. То есть понятие ЧВК у нас в документах уже прошло.

Кирилл Казаков:

То есть гибридная история во всем уже учтена?

Андрей Чернобай:

Да, в том числе и ЧВК.

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