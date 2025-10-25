Хоккеисты «Юности» возглавляют турнирную таблицу экстралиги

Столичная «Юность» вернула себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Беларуси по хоккею. Минчане на домашнем льду принимали новополоцкий «Химик», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая 20-минутка прошла на равных, обе команды оставили свои ворота на замке. Лишь на экваторе второго отрезка Валентин Макаров вывел гостей вперед. Но еще до перерыва Дмитрий Колышкин восстановил равновесие. На старте заключительной трети Станислав Кучкин обеспечил преимущество действующим победителям национального первенства. На что у опытнейшего Александра Жидких нашелся ответ. Однако перевести игру в овертайм не получилось. Александр Кулагин поставил точку в противостоянии и принес победу дружине Сергея Стася – 3:2.

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:

Не та игра, которую хотелось бы видеть. Да и противник здорово играл, напрягал. Играли на контратаках, выкладывались. Поэтому, наверное, настраивались на нас, это ясно. Хотя я ребят предупреждал. С одной стороны, хорошо дома играть. Но, наверное, надо выезжать и разбавлять такие долгие встречи. Готовимся к выезду.

Результативным получился поединок в Солигорске, где местный «Шахтер» принимал «Брест». Зрители увидели пять шайб, но численный перевес оказался на стороне «горняков» – 4:1. Кроме того, гродненский «Неман» одолел «Могилев» – 4:2, а хоккеисты «Динамо-Молодечно» взяли реванш у смоленского «Славутича».