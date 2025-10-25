Беларусь готовится отметить День автомобилиста и дорожника

26 октября в Беларуси отметят День автомобилиста и дорожника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник для всех, кто причастен к артериям нашей страны, кто видит в них живой организм, не прекращающий свое движение. За этой системой, как и за хорошими дорогами, стоит труд тысяч людей: от водителей, день и ночь меряющих километры магистралей, до инженеров и ученых, в лабораториях создающих материалы будущего. Они строят дорожные покрытия, перевозят пассажиров и грузы, создают новые логистические цепочки. Реализуется и большая госпрограмма «Дороги Беларуси». Объемы финансирования увеличиваются. В 2025 году в стране отремонтировано около 18 тысяч километров дорог и более 400 мостов. О тех, для кого дороги дороги не только в материальном плане – Элла Маркевич.

Качество дорог – важнейший фактор, от которого зависят безопасность, комфорт и срок службы транспорта. Именно здесь, в научных лабораториях, и испытывают будущее покрытие на прочность и долговечность. В этой проверку проходит дорожный битум. Максим Жуковин, начальник отдела органических вяжущих отраслевой дорожной лаборатории государственного предприятия «Белдорнии»:

Только что мы провели испытания, определили верхний предел температурный исходного битума, и дальше мы проводим испытания по моделированию процесса работы этого битума при производстве горящей асфальтобетонной смеси.

Дорожное покрытие – это сложная многокомпонентная система. В которой в последние годы все чаще внедряются инновационные и экономически эффективные решения. Так, в Белорусском дорожном научно-исследовательском институте проработали вопрос применения отработанной резины. Наш опыт интересен и в странах СНГ.