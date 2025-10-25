«Вашингтон» Протаса одержал выездную победу в матче НХЛ

Результативную игру демонстрируют братья Протасы в заокеанских хоккейных лигах. «Вашингтон» одержал выездную победу над «Каламбусом» в матче НХЛ – 5:1. Алексей отметился передачей в большинстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Земляк провел на льду без малого 18 минут, заблокировал два выстрела соперника и заработал +1 в графе полезности. Со старта сезона в активе воспитанника витебской школы хоккея 9 очков. В регулярном чемпионате АХЛ «Херши» в гостевом матче уступил «Лихай Вэлли» – 4:5.

Белорусский нападающий «медведей» Илья Протас отдал две результативные передачи, он ассистировал Мэтту Строуму и Грэму Кларку на 37-й и 51-й минутах. Также исполнил два броска и завершил матч с показателем полезности -1.