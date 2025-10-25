Азарёнок: совещание в Витебске касалось нас всех, это фактически повторение речи Сталина

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

К трудам. К великим трудам зовет нас Президент. Совещание в Витебске касалось не только местной вертикали, не только сельского хозяйства, не только «Белвеста» и коровников. Оно касалось нас всех. Каждого. Это фактически повторение речи Сталина – иначе нас сомнут. Другого слова и другого дела просто нет. Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Это из той речи 1931 года.