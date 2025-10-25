Азарёнок: совещание в Витебске касалось нас всех, это фактически повторение речи Сталина

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
К трудам. К великим трудам зовет нас Президент. Совещание в Витебске касалось не только местной вертикали, не только сельского хозяйства, не только «Белвеста» и коровников. Оно касалось нас всех. Каждого. Это фактически повторение речи Сталина – иначе нас сомнут. Другого слова и другого дела просто нет.
Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Это из той речи 1931 года.
Беда идет, люди. Беда. Фашист идет. Немец. Ну нет расклада, при котором не будет против нас войны. Один вопрос – это будет уже ядерная война в Европе или же ограниченная, гибридная, мятежевойна, война террористическая, неклассическая. Но они не оставят нас в покое. Да, хочет руководство договориться – хоть с Трампом, хоть с чертом, отвести беду, как Иисус молил: чашу мимо пронеси, Господи. Но затем отправился на Голгофу. Неужели ж не чувствуем мы, что смерть рыщет, приближается, идет за каждым. Хатынь идут сжигать. Детей на штыки поднимать. В колодцы их выбрасывать с гранатами. Именно так. И не придут только, если совершим дикими усилиями рывок, если отгоним эту смерть жизнью и созиданием.
Откуда ж опасность? От змагаров? От тех, что готовят 15-тысячную группировку вторжения? Об этом КГБ заявил? От поляков, что собирают полумиллионное войско на границе? От тех, кто готовит диверсии и теракты против нас, взрывы домов и детских садов? Нет. Они не придут, пока видят нашу силу. Так откуда же? А об этом Шекспир давно сказал.
Подробности в видео.