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В Беларуси продолжается программа 26-го ЧБ по футболу – результаты игрового дня

25 октября 2025 18:08
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На футбольных полях нашей страны продолжается программа 26-го тура чемпионата Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке субботы в Новополоцке местный «Нафтан» принимал действующего обладателя трофея – минское «Динамо». Хозяева активно вступили в борьбу и уже на второй минуте вышли вперед усилиями Алишера Рахимова. Такое положение дел не устроило столичную команду. В дальнейшем гости перехватили инициативу и трижды огорчили своих визави. 3:1 в пользу динамовцев, которые сократили отставание от первого места до трех баллов.

Также сегодня идущая третьей «Славия» принимала гродненский «Неман». Подопечные Игоря Ковалевича обеспечили себе преимущество на шестой минуте. Отличился Андрей Якимов. Еще до перерыва Алексей Иванов сравнял шансы на успех. А в компенсированное время Михаил Сачковский принес победу клубу из Мозыря – 2:1.

В воскресенье пройдут еще три противостояния.

# Футбол Беларуси # Футбол

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