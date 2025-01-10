Это первое комплексное мероприятие в таких масштабах – Лукашенко о модернизации систем очистки сточных вод

Минск переведен на водоснабжение из артезианских источников. Участие в торжественном пуске принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил Александр Лукашенко, сегодня много говорится о космосе, запуске спутников и строительстве атомных станций. Перевод городов на водоснабжение из глубинных слоев сравним с этими масштабными инициативами.

Что касается вопроса очистки сточных вод – в ближайшие годы планируют модернизацию существующих объектов. Об этом Президенту доложил председатель Мингорисполкома. Реконструкция разделена на пять очередей, к первой уже приступили. На месте главой государства был дан ряд поручений.