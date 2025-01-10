Это первое комплексное мероприятие в таких масштабах – Лукашенко о модернизации систем очистки сточных вод
Минск переведен на водоснабжение из артезианских источников. Участие в торжественном пуске принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил Александр Лукашенко, сегодня много говорится о космосе, запуске спутников и строительстве атомных станций. Перевод городов на водоснабжение из глубинных слоев сравним с этими масштабными инициативами.
Что касается вопроса очистки сточных вод – в ближайшие годы планируют модернизацию существующих объектов. Об этом Президенту доложил председатель Мингорисполкома. Реконструкция разделена на пять очередей, к первой уже приступили. На месте главой государства был дан ряд поручений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В стране это такое первое комплексное мероприятие по строительству очистной станции в таких масштабах. Поэтому нам надо и в других крупных городах посмотреть (прежде всего областных, может быть, и третьего уровня города – стотысячники) строительство подобных станций. Это будет так называемый пилотный проект, который мы должны осуществить в Минске и приступить в каждой области в этой пятилетке к строительству очистных станций. Это очень важно.