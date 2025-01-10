Карпенко: избирательная кампания проходит в плановом режиме

Все проходит в плановом режиме, сигналов о внештатных ситуациях не поступало. Об этом заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко, общаясь 10 января с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас избирательная кампания на стадии агитационного периода, который завершится 25 января. На телевидении и радио организованы выступления участников президентской гонки, также для агитации кандидаты используют Telegram-каналы, а некоторые руководители политических партий – свои сайты. Жалобы о нарушении кандидатами и их доверенными лицами законодательства в ЦИК не поступали. Отметим, что на президентские выборы уже аккредитованы 362 международных наблюдателя. Это представители 40 стран Европы, Африканского континента, Латинской Америки, Азии и СНГ. В то же время в ЦИК не исключают попыток внешнего воздействия на избирательный процесс.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы приняли определенные меры. Как вы знаете, Всебелорусское собрание утвердило Концепцию национальной безопасности Республики Беларусь, где впервые введено понятие «электоральный суверенитет». Поэтому, конечно же, мы ряд мер заложили: требования к кандидатам и в Президенты, и в депутаты, запрет финансирования кандидатов и политических партий, структур, которые участвуют в выборах из-за рубежа. Главе ЦИК журналисты показали листовки, которые активно распространяют за рубежом деструктивные силы, призывающие игнорировать выборы. После чего Игорь Карпенко при помощи шредера продемонстрировал, как необходимо поступать с такими «бумажками».