В Беларуси продлили прививочную кампанию – можно сделать укол и от гриппа, и от коронавируса

Предупрежден – значит вооружен. На этом принципе настаивают белорусские медики. И степеней защиты много не бывает. Обновлен Национальный календарь прививок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его дополнили сразу несколько важных позиций. Так, уже с апреля в стране начнется вакцинация против вируса папилломы человека, который нередко становится возбудителем онкологических заболеваний.

Продолжается и вакцинация против сезонных заболеваний. Минздравом принято решение о продлении этой кампании с учетом продолжающейся эпидемии гриппа в европейском регионе. В Беларуси пока эпидемиологическая обстановка остается спокойной. Рост заболеваемости ОРВИ прогнозируют на конец января.

Привиться белорусы могут и от ковида. Вирус все еще циркулирует в стране, чаще всего становясь причиной пневмоний. В 2025 году желающих вакцинируют новым препаратом, который эффективен против всех разновидностей вируса.