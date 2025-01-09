В Беларуси продлили прививочную кампанию – можно сделать укол и от гриппа, и от коронавируса
Предупрежден – значит вооружен. На этом принципе настаивают белорусские медики. И степеней защиты много не бывает. Обновлен Национальный календарь прививок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его дополнили сразу несколько важных позиций. Так, уже с апреля в стране начнется вакцинация против вируса папилломы человека, который нередко становится возбудителем онкологических заболеваний.
В Минздраве рассказали про обновления в Национальном календаре прививок.
Продолжается и вакцинация против сезонных заболеваний. Минздравом принято решение о продлении этой кампании с учетом продолжающейся эпидемии гриппа в европейском регионе. В Беларуси пока эпидемиологическая обстановка остается спокойной. Рост заболеваемости ОРВИ прогнозируют на конец января.
Привиться белорусы могут и от ковида. Вирус все еще циркулирует в стране, чаще всего становясь причиной пневмоний. В 2025 году желающих вакцинируют новым препаратом, который эффективен против всех разновидностей вируса.
Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
В текущем году вакцина у нас новая. Она отличается тем, что ее действие направлено на нуклеокапсидный (N) белок. Говоря для населения, это белок, который более консервативен и минимально подвергнут изменчивости. Поэтому эту вакцину в определенной мере можно считать универсальной в отношении различных вариантов коронавируса. Проведены необходимые клинические исследования. Вакцина показала, с одной стороны, безопасность для использования у населения. И, с другой стороны, свою иммуногенность – способность вызывать достаточный иммунный ответ в отношении коронавируса.
Сделать прививку от коронавируса можно в любое удобное время. Единственное важное условие – в период вакцинации человек должен быть здоров. Это позволит значительно снизить риски тяжелого течения заболевания и осложнений.