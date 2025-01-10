Хоккейная команда Президента Беларуси приняла участие в акции «Рождественская традиция»

После знакомства с командой гостей ждал первый мастер-класс по завязыванию коньков, ведь хоккей начинается с раздевалки. Из нее – сразу на арену. Как настоящие спортсмены, ребята вышли на лед под аплодисменты и вспышки фотокамер. Тренировка с топовыми хоккеистами, живое общение с белорусскими легендами спорта и, конечно, незабываемые впечатления – праздник хоккея надолго останется в сердцах ребят. И, кто знает, может в будущем именно спорт займет в их жизни главное место. В свою очередь, видавшие виды хоккеисты были растроганы открытыми сердцами детей и их желанием заниматься спортом.

Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:

«Рождественская традиция» – это, наверное, самое доброе, трепетное мероприятие Президентского спортивного клуба. Вы посмотрите, сколько у детей сейчас эмоций. И какие это эмоции. Они, на самом деле, очень честные, добрые. Детки готовились к этому мероприятию, выпекали печенье. Это очень радует, на самом деле. Для нас это тоже большой праздник, для наших ребят, которые из команды Президента. И даже для нас, я скажу, что это мероприятие приносит такие же положительные эмоции, как и для них.

Ну и какой же праздник без подарков? Ребята привезли собственноручно изготовленные сувениры для хоккеистов. В свою очередь и команда Президента, и Президентский спортивный клуб, не остались в долгу, передав школе все необходимое и важное, что позволит воспитанникам в том числе быть всегда в спортивной форме.