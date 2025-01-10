Лукашенко: перевод городов на водоснабжение из глубинных слоёв сравним с запуском спутников

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу поздравить минчан и еще раз поблагодарить вас за ту огромную работу, которую проделали и вы, и строители. Теперь водоканаловцам, нам предстоит эксплуатировать эти системы, чтобы минчане на нас не обижались по обеспечению водой. Треть добавили по объемам поставки чистейшей воды. 90 скважин, 40 скважин отремонтировали. Построили новейшую станцию – водоочистка и так далее. Мы сейчас определились еще по дополнительным проектам: канализационным стокам и очистке их водоотведения, как у вас это называется, и по переработке отходов.

В Швейцарии почти весь мусор перерабатывают и используют вторично. Мы, может, до 40 %. В ближайшее время послушаю доклад. Мы давно к этому вопросу подошли. Правительству, губернаторам поручено этим заниматься. Посмотрим, на что мы вышли. Но в следующей пятилетке мы закончим эти объекты, в этой, начавшейся пятилетке. В Году благоустройства также немало сделаем. Но надо, чтобы все отходы перерабатывали: и стекло, и прочее. Пластик, бумагу направляли снова в переработку. Это огромные ресурсы, огромная экономия, которая сегодня не используется.