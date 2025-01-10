Лукашенко: перевод городов на водоснабжение из глубинных слоёв сравним с запуском спутников
Минск переведен на водоснабжение из артезианских источников. Участие в торжественном пуске принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил Александр Лукашенко, сегодня много говорится о космосе, запуске спутников и строительстве атомных станций. Перевод городов на водоснабжение из глубинных слоев сравним с этими масштабными инициативами.
Знаковое событие прошло на площадке насосной станции «Щомыслица».
Перевод Минска на подземную артезианскую воду – Лукашенко принял участие в запуске водоснабжения. Подробности здесь.
Перевод Минска на артезианскую воду Президент назвал подвигом нашего поколения. Реализацию проекта закончили на год раньше, в 2024-м, тем самым поддержав традиции Года качества. Напомним, 2025-й дал старт пятилетке качества. Уже определен ряд направлений, по которым предстоит работать.
Лукашенко подписал указ, объявляющий 2025-й Годом благоустройства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу поздравить минчан и еще раз поблагодарить вас за ту огромную работу, которую проделали и вы, и строители. Теперь водоканаловцам, нам предстоит эксплуатировать эти системы, чтобы минчане на нас не обижались по обеспечению водой. Треть добавили по объемам поставки чистейшей воды. 90 скважин, 40 скважин отремонтировали. Построили новейшую станцию – водоочистка и так далее. Мы сейчас определились еще по дополнительным проектам: канализационным стокам и очистке их водоотведения, как у вас это называется, и по переработке отходов.
В Швейцарии почти весь мусор перерабатывают и используют вторично. Мы, может, до 40 %. В ближайшее время послушаю доклад. Мы давно к этому вопросу подошли. Правительству, губернаторам поручено этим заниматься. Посмотрим, на что мы вышли. Но в следующей пятилетке мы закончим эти объекты, в этой, начавшейся пятилетке. В Году благоустройства также немало сделаем. Но надо, чтобы все отходы перерабатывали: и стекло, и прочее. Пластик, бумагу направляли снова в переработку. Это огромные ресурсы, огромная экономия, которая сегодня не используется.
Что касается вопроса очистки сточных вод – в ближайшие годы планируют модернизацию существующих объектов. Об этом Президенту доложил председатель Мингорисполкома. Реконструкция разделена на пять очередей, к первой уже приступили. На месте главой государства был дан ряд поручений, в том числе Минздраву, учитывая специфическую погоду этой зимой. Александр Лукашенко поручил проанализировать эпидемическую ситуацию в стране и принять дополнительные меры для профилактики заболеваемости.