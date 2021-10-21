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Это один из самых популярных человеческих страхов. Чего чаще всего боятся люди?

21 октября 2021 13:53
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Это один из самых популярных человеческих страхов. Чего чаще всего боятся люди?-1

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Ученые многих стран постоянно проводят различные соцопросы. И конечно, на основании запросов по поводу фобий, делают вот эти все списки наиболее встречающихся страхов. Как вы думаете, какой на первом месте? Навскидку сразу. Вот какой страх на первом месте будет?

Это один из самых популярных человеческих страхов. Чего чаще всего боятся люди?-4

Александра Бас, тренер по плаванию:
Высоты.

Алена Родовская:
«Высоты», – сказали наши девушки, которые плавают. У вас есть страхи?

Это один из самых популярных человеческих страхов. Чего чаще всего боятся люди?-7

Евгений Кишов, психолог:
Социофобия какая-нибудь.

Алена Родовская:
Альпинисты.

Это один из самых популярных человеческих страхов. Чего чаще всего боятся люди?-10

Эдуард Черноус, промышленный альпинист:
Змеи, может.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Ну что же, никто не назвал никтофобию. Это, как ни странно, один из самых популярных человеческих страхов – боязнь темноты.

Это один из самых популярных человеческих страхов. Чего чаще всего боятся люди?-13

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Но мне кажется, кстати, люди боятся скорее не саму темноту, а то, что рисует их воображение, когда ничего не видно. Кстати, у нас есть Евгений, психолог. Что скажете по этому поводу?

Это один из самых популярных человеческих страхов. Чего чаще всего боятся люди?-16

Евгений Кишов:
Темнота – это такой естественный страх, который, скорее всего, заложился когда-то очень давно.

Алеся Лакина:
В детстве?

Евгений Кишов:
Скорее в период человеческой эволюции, не в нашем детстве.

Это один из самых популярных человеческих страхов. Чего чаще всего боятся люди?-19

Алеся Лакина:
Вы знаете, я слышала еще такое, что детей не нужно пугать бабайкой, потому что они потом вырастают и боятся бабайки. Поэтому боятся темноты и боятся, что из под кровати кто-то вылезет. Надо укрываться обязательно, чтобы ни руки, ни ноги не торчали из-под одеяла. Кстати, есть и у меня такое где-то.

Это один из самых популярных человеческих страхов. Чего чаще всего боятся люди?-22

Евгений Кишов:
Я думаю, что ну и научные какие-то исследования, скорее, сводятся к тому, что все фобии имели когда-то под собой биологическую основу, как некоторый способ выживания человечества. И страх темноты вполне естественный, например, для того, чтобы там не попасться в лапы к медведю в пещере или еще где-нибудь. Он когда-то был очень важный и биологически обусловлен.

Страх мешает нормально функционировать в жизни. С какими фобиями люди обращаются к психологу – подробнее здесь.

# Психология # общество # Алена Родовская # Александра Бас # Евгений Кишов # Эдуард Черноус # Екатерина Забенько # Алеся Лакина # Фотофакт

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