Лукашенко: реагировать на каждый чих людей, которые сидят в Польше или Литве, – ни одного вопроса мы не решим

Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Реагировать на каждый чих из-за пределов нашей страны людей, которые сегодня отрабатывают деньги, которые взяли у американцев, немцев и прочих, сидя в Польше или в Литве, – тогда мы перестанем работать и заботиться о собственном народе, и ни ковид, и ни санкции – ни одного вопроса мы не решим.