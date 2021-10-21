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Лукашенко: реагировать на каждый чих людей, которые сидят в Польше или Литве, – ни одного вопроса мы не решим

21 октября 2021 13:47
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Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: реагировать на каждый чих людей, которые сидят в Польше или Литве, – ни одного вопроса мы не решим-1

Особое внимание участников встречи глава государства обратил на некоторые вбросы беглой оппозиции. Якобы изменения в Конституцию разрабатываются под действующего Президента. Александр Лукашенко высказался на этот счет.  

Лукашенко: беглые кричат, что под Президента делается Конституция. Если откровенно, нынешняя Конституция точно под Президента. Читайте здесь.

Лукашенко: реагировать на каждый чих людей, которые сидят в Польше или Литве, – ни одного вопроса мы не решим-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Реагировать на каждый чих из-за пределов нашей страны людей, которые сегодня отрабатывают деньги, которые взяли у американцев, немцев и прочих, сидя в Польше или в Литве, – тогда мы перестанем работать и заботиться о собственном народе, и ни ковид, и ни санкции – ни одного вопроса мы не решим.  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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