Страх мешает нормально функционировать в жизни. С какими фобиями люди обращаются к психологу?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Евгений, а вообще, вот к вам когда приходят люди, они обращаются с вопросами фобий? Потому что, как правило, всегда пытаются какие-то личные решить проблемы. А вот фобии являются иногда запросом?

Евгений Кишов, психолог:

Простые фобии – вряд ли. Скорее, это какие-то сложносоставные фобии, когда это там уже ближе к паническому расстройству. Либо это какая-то фобия очень непонятной этимологии. Когда на первый взгляд не очень понятно, откуда она взялась. Алена Родовская:

Ну, например? Евгений Кишов:

Ну, например, это может быть страх смерти. А человек вроде как никогда не переживал никаких в ближайшем прошлом.

Алена Родовская:

А боится умереть, да? Евгений Кишов:

Да. При этом ему очень страшно.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть человеку кажется, если этот страх возник, то это такой предвестник нехороший? Евгений Кишов:

Да. С этим правда очень непросто жить.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А как отличить фобию от обычной тревожности человека с медицинской точки зрения? Евгений Кишов:

Я думаю, по МКБ-10 – это очень сильный страх, который проявляется симптомами избегания. То есть, когда человек избегает и когда этот страх мешает ему нормально функционировать в жизни. То есть работать, строить отношения. Тогда он сильно сказывается на социальной жизни.