Страх мешает нормально функционировать в жизни. С какими фобиями люди обращаются к психологу?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Евгений, а вообще, вот к вам когда приходят люди, они обращаются с вопросами фобий? Потому что, как правило, всегда пытаются какие-то личные решить проблемы. А вот фобии являются иногда запросом?
Евгений Кишов, психолог:
Простые фобии – вряд ли. Скорее, это какие-то сложносоставные фобии, когда это там уже ближе к паническому расстройству. Либо это какая-то фобия очень непонятной этимологии. Когда на первый взгляд не очень понятно, откуда она взялась.
Алена Родовская:
Ну, например?
Евгений Кишов:
Ну, например, это может быть страх смерти. А человек вроде как никогда не переживал никаких в ближайшем прошлом.
Алена Родовская:
А боится умереть, да?
Евгений Кишов:
Да. При этом ему очень страшно.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть человеку кажется, если этот страх возник, то это такой предвестник нехороший?
Евгений Кишов:
Да. С этим правда очень непросто жить.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А как отличить фобию от обычной тревожности человека с медицинской точки зрения?
Евгений Кишов:
Я думаю, по МКБ-10 – это очень сильный страх, который проявляется симптомами избегания. То есть, когда человек избегает и когда этот страх мешает ему нормально функционировать в жизни. То есть работать, строить отношения. Тогда он сильно сказывается на социальной жизни.
Алеся Лакина:
Это заболевание?
Евгений Кишов:
По сути, да.
Это один из самых популярных человеческих страхов. Чего чаще всего боятся люди – подробнее здесь.