В школе детям говорят одно, а в семье другое. Каким должно быть патриотическое воспитание?

Новости Беларуси. Идеология. Эта сфера нашей жизни заняла важные позиции в противостоянии попыткам расшатать страну. На одном из недавних совещаний президент Беларуси назвал идеологов штучным товаром, редкостью. Один из таких редких, выдержанных, стойких, проверенных временем людей в студии программы «Большой город» на СТВ. Трудно представить, что речь идет о хрупкой женщине, которая проявила небывалую силу в информационной войне. Очаровательный полковник милиции, главный идеолог Минска – Ольга Чемоданова. В недавнем прошлом бренд МВД, начальник Управления общественных связей, пресс-секретарь МВД. Ольга Чемоданова также является лауреатом премии Президента Беларуси «За духовное возрождение», обладателем звания «Человек года Минщины». Екатерина Забенько, ведущая:

Говоря о детях, школе, очень сложный вопрос, потому что сложилась ситуация для многих детей: в семье они слышат одно, в школе они слышат другое. Как неокрепшему ребенку понять, какую позицию занять? Потому что и родители – авторитет, и в школе доносят какие-то правильные понятия в жизни. Мне кажется, детям в этой ситуации оказалось сложнее всего.

Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Действительно есть такая проблема. Вы даже не представляете, насколько порой тяжело детям, когда есть два противоположных полюса. Это травма. В данном вопросе я бы сейчас обратилась к родителям. Пусть каждый из них задумается, что он говорит своему ребенку, как он его настраивает, зная о том, что он завтра пойдет в школу, где уже четко выстроена система образования, получения знаний. Все то, о чем мы только что говорили, патриотическое воспитание. Надо, чтобы каждый из них задумался, какую травму он наносит ребенку, перестраивая его на свой лад. Для чего? Зачем? Ты не объяснишь каждому, что не надо идти на поводу у своего родителя, никто из педагогов этим заниматься не будет, но ведь у нас все закладывается в семье в первую очередь. Поэтому пусть бы каждый родитель и подумал над тем, какой градус накала он своему ребенку тем самым поддает. Это невозможно, это недопустимо.

Ольга Чемоданова:

Равно точно так же, как ряд родителей, которые приходят сегодня в учреждения образования и пытаются выяснять свои отношения с администрацией школы, в том числе с директорами, видите ли не довольны теми услугами, которые предоставляет школа для детей, тем самым высказывая и политическое свое отношение, и позицию гражданскую противоположную к тому, что происходит. Во-первых, это не место, чтобы приходить и высказывать. Есть порядок, который надо соблюдать. Если ребенок ходит в ту или иную школу, значит уважайте те правила, которые в этой школе уже установлены, не надо придумывать и навязывать свои. Если вам не нравится это учреждение образования, пожалуйста, выберите себе другое. Хотите, частную школу. Но не надо создавать этот прессинг и невыносимые условия работы для тех, кто там трудится, это тоже немаловажно. Я все-таки за детей. Как бы между собой ни переругались родители, ни высказывали нелестные слова в адрес педагогов, я все равно буду за детей. Подумайте о том, кто между вами. Это то ради кого и мы, и вы, родители, живем и создаем все условия для блага, чтобы этот ребенок вырос и состоялся как гражданин в этой стране. Неужели этого недостаточно? Вот вам такая идеологическая семейная задачка. Порассуждайте и поймите, что для вас ценнее и важнее.

Екатерина Забенько:

Идеология – это пропаганда и контрпропаганда, своего рода спецоперация. Вы себя ощущаете бойцом передового края? Ольга Чемоданова:

Да, мне кажется, я всегда себя ощущаю бойцом, где бы я ни находилась. Екатерина Забенько:

Мы, кстати, тоже ощущаем вас бойцом, помним, как вы себя повели в определенные недавние моменты нашей жизни.