«Это очень знаковое событие». Борис Грызлов об открытии генерального консульства РФ в Гродно

Развитие отношений во всех сферах жизни и углубление интеграции. В Гродно начинает работу генеральное консульство России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломатическое учреждение стало четвертым в нашей стране. В церемонии открытия участие принял посол Российской Федерации Борис Грызлов.

Консульство создаст дополнительные условия для более тесного сотрудничества Гродненской области с российскими регионами, в том числе во внешнеторговой сфере. Новый объект решит и вопрос доступности услуг для людей. Ранее жителям региона для решения вопросов приходилось ездить в Брест или Минск. Здание для российского генерального консульства подобрали в районе Коложского парка. В последние годы постройка не использовалась, ее отремонтировали за счет российских средств. Символично, что открытие состоялось в год 30-летия дипломатических отношений Беларуси и России.

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Это естественное завершение на такой мажорной ноте текущего года. Достаточно сказать интенсивную концовку, когда президенты Беларуси и России встречались и в Минске, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, вы об этом знаете. Здесь открытие генерального консульства Российской Федерации в Гродно является естественным элементом нашего сотрудничества. Это будет укреплять наши межрегиональные связи, способствовать налаживанию новых контактов.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Это очень знаковое событие. Безусловно, оно стало возможным, потому что есть успехи в интеграционном строительстве нашего Союзного государства. Есть успехи в политическом, торгово-экономическом, гуманитарном сотрудничестве. Мы это видим. И Республика Беларусь развивает также свою инфраструктуру в Российской Федерации, в ближайшее время будет открываться генеральное консульство в Санкт-Петербурге. И обсуждается вопрос создания отделений посольства в различных городах Российской Федерации: Самара, Воронеж, Краснодар. И выбирается один из городов Сибирского федерального округа.