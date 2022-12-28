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«Это очень знаковое событие». Борис Грызлов об открытии генерального консульства РФ в Гродно

28 декабря 2022 17:46
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Развитие отношений во всех сферах жизни и углубление интеграции. В Гродно начинает работу генеральное консульство России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломатическое учреждение стало четвертым в нашей стране. В церемонии открытия участие принял посол Российской Федерации Борис Грызлов.

«Это очень знаковое событие». Борис Грызлов об открытии генерального консульства РФ в Гродно-1

Консульство создаст дополнительные условия для более тесного сотрудничества Гродненской области с российскими регионами, в том числе во внешнеторговой сфере. Новый объект решит и вопрос доступности услуг для людей. Ранее жителям региона для решения вопросов приходилось ездить в Брест или Минск. Здание для российского генерального консульства подобрали в районе Коложского парка. В последние годы постройка не использовалась, ее отремонтировали за счет российских средств. Символично, что открытие состоялось в год 30-летия дипломатических отношений Беларуси и России.

«Это очень знаковое событие». Борис Грызлов об открытии генерального консульства РФ в Гродно-4

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Это естественное завершение на такой мажорной ноте текущего года. Достаточно сказать интенсивную концовку, когда президенты Беларуси и России встречались и в Минске, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, вы об этом знаете. Здесь открытие генерального консульства Российской Федерации в Гродно является естественным элементом нашего сотрудничества. Это будет укреплять наши межрегиональные связи, способствовать налаживанию новых контактов.

«Это очень знаковое событие». Борис Грызлов об открытии генерального консульства РФ в Гродно-7

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Это очень знаковое событие. Безусловно, оно стало возможным, потому что есть успехи в интеграционном строительстве нашего Союзного государства. Есть успехи в политическом, торгово-экономическом, гуманитарном сотрудничестве. Мы это видим. И Республика Беларусь развивает также свою инфраструктуру в Российской Федерации, в ближайшее время будет открываться генеральное консульство в Санкт-Петербурге. И обсуждается вопрос создания отделений посольства в различных городах Российской Федерации: Самара, Воронеж, Краснодар. И выбирается один из городов Сибирского федерального округа.

«Это очень знаковое событие». Борис Грызлов об открытии генерального консульства РФ в Гродно-10

Решение об открытии диппредставительства в Гродно было принято летом в ходе переговоров Александра Лукашенко с главой российского МИД. Для реализации такой идеи это рекордно короткое время.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Игорь Назарук # Борис Грызлов # Сергей Лавров # Фотофакт

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