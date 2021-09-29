Приусадебный участок можно купить всего за одну базовую. Как это сделать, рассказал юрист

Побыть наедине с природой в окружении сельской романтики – фантазии многих городских жителей, у которых нет собственного участка за чертой каменных джунглей. А ведь мечты имеют свойство сбываться. Согласно новому указу Президента, стать полноправным хозяином домика в живописной белорусской глубинке всего за одну базовую величину теперь сможет каждый.

Александр Костюкевич, юрист:

24 марта 2021 года Президент подписал Указ № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами». Чтобы примерить на себя роль потенциального покупателя пустующей усадьбы, сперва следует обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы за получением полной информации о желаемом объекте недвижимости. А вот с 1 января 2023 года познакомиться с приглянувшимся земельным участком можно будет иначе – посетив в интернете страничку Единого реестра пустующих домов. Продаваться бесхозные постройки будут несколькими способами: на аукционе и без него, а также путем электронных торгов.

Александр Костюкевич:

Конечно, если мы рассматриваем Минск и областные центры, то там только через аукцион. Также областные исполкомы определят города, где будут проводить торги только через аукцион. Изначально цена будет рыночная. Если торги не состоялись, спроса нет, то в последующие торги будет снижение цены до 50 % включительно. Если же и повторно торги не состоялись, то возможно снижение цены до 80 % от рыночной стоимости включительно. И даже будет возможность приобрести за одну базовую величину. А если цена выбранного вами дома «кусается», есть также возможность попросить и рассрочку сроком до трех лет. В отдельной категории будут находиться дома, которые решением исполнительных органов будут продавать исключительно путем электронных торгов со стартовой стоимостью, равной одной базовой величине.

Александр Костюкевич:

Возможно будет предоставлять земельные участки с расположенными на них жилыми домами под снос. Физические лица могут за свой счет снести этот пустующий ветхий дом либо компенсировать райисполкому или другой организации, которая будет заниматься сносом. Если нам такой земельный участок предоставили, то в течение года с момента получения участка и оформления документов мы должны эту реконструкцию либо снос завершить. В противном случае ветхую постройку снесут за счет бюджета, а после все расходы будут взыскивать с нового собственника земельного участка. Также для многих покупателей остро стоит вопрос: а что если уже после приобретения пустующей усадьбы вдруг объявится ее хозяин?