«Это не то, что говорят, что в Telegram показывают». Азарёнок и Лебедева обсудили свою поездку в Донбасс

Больше 50 ракет 18 июня было выпущено ВСУ по Донецку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в этом городе нет никаких войск и военных объектов. Бьют майданные войска исключительно по мирным кварталам. В этом лично убедился наш журналист Григорий Азаренок и Ксения Лебедева из Белтелерадиокомпании. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

Николай Николаевич Карпенков однажды сказал, что если рядом девушка, мужчина точно не струсит. Поэтому у меня сегодня особая ответственность – в гости пришла Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании. «Ты просто бежишь по улице, по жилым дворам, а у тебя над головой свистит «Град». О впечатлениях

Григорий Азаренок:

Не секрет, что недавно мы посещали Донбасс, Донецк и не только. И юг Украины освобожденный. Банальный вопрос: какие впечатления главные, что уже отложилось? Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:

Я пыталась прорефлексировать всю эту ситуацию. И до сих пор в голове не укладывается, что мы были там. Не укладывается, что такое может происходить в XXI веке. Не укладывается, что Донецк реально обстреливают. Это совершенно другое. Это не то, что говорят, что в Telegram-каналах показывают, это не телевизионные съемки, а когда ты просто бежишь по улице, по жилым дворам, а у тебя над головой свистит «Град». В этот момент ты падаешь и запоминаешь этот звук, потому что он непривычен для мирной жизни. Я думаю, что нам еще придется осознать многое. Но впечатлений очень много. Нужно определенное время, чтобы понять, что произошло с нами за эту неделю. Григорий Азаренок:

Для белорусов это все еще, слава богу, непонятно. И, дай бог, так будет всегда. Но ты общалась с донецкими людьми, какие у них впечатления, как они живут, что ты почувствовала? «Змагара под обстрел – новый лозунг нашей политической пропаганды». Кому бы стоило побывать в Донбассе?

Ксения Лебедева:

Очень грустно, что у этих людей пустота в глазах. Потому что за восемь лет они совершенно адаптировались к ситуации, которая происходит, к тому, что регулярно их обстреливают. К тому, что рядом с ними гибнут люди. И когда с ними разговариваешь – они привыкли к этой жизни. У них другая жизнь. И, наверное, тот же Латушко, Колесникова никогда в жизни не поймут, что там происходит. И вот, как мы с тобой разговаривали перед стартом записи, наверное, не мешало бы их вывезти, устроить им туристическую поездку по Донбассу. Завезти их в Мариуполь, показать, как там люди живут. Вот Донбасс сейчас обстреливают, сколько там? Григорий Азаренок:

Вчера 400 ракет было. Ксения Лебедева:

Я предлагаю просто в эпицентр организовать. Тем более у нас есть возможность – некоторые сидят. Поэтому, я думаю, это была бы очень крутая поездка, запоминающаяся для этих людей. Григорий Азаренок:

Я поддержу. Змагара под обстрел – новый лозунг нашей политической пропаганды. Ксения, когда они узнавали, что ты из Беларуси, как реагировали? Любят они белорусов, не любят? Что знают про нашу страну? Вплоть до политического руководства – Денис Пушилин, мы общались, и Леонид Пасечник, и обычные простые люди? «Парни – красавцы, что тут еще скажешь?» Какая российская армия на самом деле

Ксения Лебедева:

Говорят: для Лукашенко – все, что угодно. Мы писали военных российской армии. Мы не хотели его тревожить, не хотели задавать много вопросов. Говорим, буквально минутку можете нам уделить? Он говорит: для Лукашенко – все, что угодно. Сколько угодно времени. Помнишь этот момент? Запоминающийся. Молодой парень с открытыми глазами. Он такой чистый, светлый. Когда он рассказывает о тех процессах, которые происходили на «Азовстали», потому что он принимал в них участие, наверное, все эти вещи со временем откладывают свой след какой-то, но никогда в жизни не скажешь, что этот человек тоже пережил что-то подобное. Григорий Азаренок:

Мы видели непосредственно российские войска. И сразу так смешно становится: Буча, изнасилование детей ложками, эти поедания собак и все остальное. Более таких сосредоточенных, более серьезных и более спокойно умиротворенных на этой страшной работе я людей еще не встречал. А какие твои впечатления? Ксения Лебедева:

Парни – красавцы, что тут еще скажешь? Ты вспомнил Бучу, изнасилования. Григорий Азаренок:

Все это ахинея. «У них белое – это черное, а черное – это белое. И не иначе». Об информационной войне

Ксения Лебедева:

Понедельник, 13 июня, когда первые ракеты прилетели по рынку донецкому, когда погибла женщина, погиб ребенок с ней. И после этого появляются посты в Telegram-каналах о том, что это сделала российская армия. Ты когда читаешь, особенно вечером после обстрелов, после того, как у тебя над головой летали «Грады»... Григорий Азаренок:

И русская армия учила тебя правильно падать. Ксения Лебедева:

И у меня нет слов. Правда, нет слов. Потому что я не понимаю. Я понимаю, почему это происходит, я понимаю цели и задачи, потому что это информационная война. И она даже, наверное, жестче, чем классическая, если на то пошло. Словом можно остановить и словом можно начать войну. Это из этого разряда. И ты не понимаешь, насколько все перекручивается, потому что у них белое – это черное, а черное – это белое. И не иначе. «Что осталось после Советского Союза, то и осталось». Почему люди в ЛНР не любят украинскую власть?

Григорий Азаренок:

Ты видела еще и города, где не было «Азова», где не было ВСУ, которые просто мирно перешли под военно-гражданскую администрацию нынешнюю. И это совершенно другое впечатление. Расскажи. Ксения Лебедева:

Украинская власть за это время довела страну. Она просто ее уничтожала медленно. Григорий Азаренок:

Особенно эти районы промышленные. Она все это не любила. Вот это быдло-бандеровщина… Ксения Лебедева:

Все, что осталось после Советского Союза, то и осталось. Ничего больше не появилось. И, опять же, когда мы были в Луганске, Пасечник говорил о том, что эта больница – первая больница с 1990-х годов. Ребят, вы серьезно? А что еще сделала украинская власть для этих людей? Почему люди в Луганске, в ЛНР, должны любить украинскую власть? Почему они должны уважать Зеленского? Почему они должны быть с Украиной, если эта власть ничего для них не сделала? Ситуация получается следующая, я расскажу. Беженцы из Донбасса, это было не вчера, а несколько лет назад, переехали под Гомель. Когда они обратились в Черниговскую область, чтобы им помогли перевезти пенсию, им сказали: ребята, вы уехали в Беларусь, вот там и получайте свою пенсию. Ну как это так? Григорий Азаренок:

Люди работали всю жизнь на это государство. «Александр Григорьевич рассматривает все условия, чтобы украинцы жили на территории Беларуси, как свои»

Ксения Лебедева:

Работали тяжело, судя по всему, потому что там условия совершенно непростые. И при этом им говорят: слушайте, пусть Беларусь вам платит. Мы, может, и будем платить. Почему нет? Я уверена, что Александр Григорьевич рассматривает все условия, чтобы украинцы жили на территории Беларуси, как свои. Потому что они и есть свои. Григорий Азаренок:

И ты, кстати, этому поспособствовала на «Большом разговоре». Значит, вопрос о гражданстве, и сразу быстро все решилось. Ксения Лебедева:

На самом деле, огромная благодарность Александру Григорьевичу, потому что люди до сих пор пишут и благодарят. Каждый, кто получил, с кем я знакома, отписался. И это дорогого стоит. Ты понимаешь, что мы работаем не зря, мы можем донести чаяния людей до высшего руководства и каким-то образом поспособствовать их лучшей жизни. Поэтому то, что происходит в Украине, и то, как украинская власть относится к своим людям, которые бежали от войны, которую устроили они же, это страшно. Это не дай бог. «У каждого военного грязные ногти». Что не так с полком Калиновского?

Григорий Азаренок:

Анекдотичный момент. Змагары как с писаной торбой носятся с полком, дивизией, армией и корпусом Калиновского. А в Донбассе просто о нем никто ничего не знает. Ксения Лебедева:

Все верно. Гриша, это был твой, наверное, главный вопрос. Ты постоянно его задавал всем. И никто о них не слышал, никто о них не знает. Так может им уже пора выйти из TikTok и занять какие-то главные позиции? Пусть на них люди посмотрят, пусть хотя бы посмотрят, как они умеют воевать. Уже смешно становится. Я, честно, не понимаю, кто им может верить? Опять же, я вчера выкладывала у себя в Telegram-канале, когда мы падали, – у меня грязные коленки. Это элементарное просто. Я ни разу не видела у них, например, сажу на лице, ободранные руки, от того, что они передергивали затворы. Грязные ногти, в конце концов. У каждого военного грязные ногти, потому что кто-то копает окоп, а кто-то переносит определенные вещи, поэтому он весь такой замызганный, абсолютно неприглядный. Где это? Мне кажется, что они постоянно готовятся к выступлениям, к тому, чтобы сфотографировали в журнал VOGUE, еще куда-то. Кому это нужно? Кому они хотят запудрить мозги? Может быть какая-то часть населения им верит, потому что это красиво. Война – это всегда красиво, это определенная романтика. Но это романтика для тех, кто за ней наблюдает. Те, кто в ней внутри, – это много горя. К сожалению, люди, которые смотрят за историей отряда Калиновского, до конца этого не осознают. «У нас уже есть определенная подготовка». Как мог бы работать белорусский корпункт в Донецке?