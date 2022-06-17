«Это всё в течение десяти дней». Как разгромили школу Донецка и сколько было пострадавших?

Больше 500 ракет за последние недели было выпущено ВСУ по Донецку и пригородам. Перед специальной военной операцией канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что геноцид на Донбассе – это смешно. Тысячи убитых, десятки тысяч раненых, непрекращающиеся обстрелы – все это, видимо, вызывает смех у внука СС-овца. В программе Новости «24 часа» на СТВ новый документальный проект Григория Азаренка «Донбасский дневник».

Петр Порошенко:

У нас работа будет, у них – нет, у нас пенсии будут, у них – нет, у нас попечительство детей и пенсионеров будет, у них – нет, у нас дети в школу, в детские сады пойдут, у них они будут сидеть в подвалах. Потому что они ничего не умеют делать. И именно так мы выиграем эту войну.

Григорий Азаренок, СТВ:

Все лучшее детям, но украинские нацисты понимают эту пословицу по-другому, и лучшие ракеты они выпускают по донецким школам.

Ольга Рачицкая, директор 22-й школы Донецка:

Ровно две недели назад, 30 мая, у нас был обычный учебный день. Дети находились на дистанционном обучении, поэтому учителя были на работе в школе, а дети – по ту сторону экрана дома. Третий урок, 10:30, я выходила из учительской. Я сначала даже не поняла, что произошло. Меня взрывной волной, как потом оказалось, кинуло на косяк двери. Я не поняла, что происходит, решила, что голова закружилась, хотела выйти. Раздался второй. В общем, сразу крики, стоны. Школа наполнилась какими-то непонятными звуками. Я выскочила в коридор, навстречу бежали молодые учителя, окровавленные учителя.

Григорий Азаренок:

Ну что? В Беларуси сейчас выпускные вечера. Девочки надевают красивые платья, мальчики – красивые костюмы. Все готовятся к экзаменам, к будущей жизни. Все улыбаются, ностальгически плачут. А здесь ничего этого нет. Сюда украинские нацисты прислали подарки – ракеты типа «Смерч». Это все произошло после того, как западники (эти гуманисты, демократы, либералы) поставили смертельное оружие украинским нацистам. И вот такие подарки прилетели донецким школьникам.

Ольга Рачицкая:

Потом я спустилась на первый этаж, начала проверять, все ли сотрудники на месте. Мы не могли найти двух работников. Как позже оказалось, они погибли.

Григорий Азаренок:

К слову, ни ООН, ни ОБСЕ, ни Красного Креста здесь рядом не валялось. Им наплевать. Они заботятся больше о своих бабках, о своих баксах, о своих евро, о своих гейских вечеринках, а на смерть простых людей им наплевать.

Эдуард Басурин, официальный представитель военного командования ДНР:

Автостанция, рынок. Военных объектов вообще никаких нет. В течение десяти дней данный район обстреливался три раза. Первый – это «Смерч» кассетный, после этого обстреливали 155 снарядами, и в последний раз был выпущен пакет «Градов» чуть ниже. Там, кстати, пострадали школа и дома. Это сорок ракет. Это все в течение десяти дней. Основные обстрелы по центру города начались после того, как Запад решил поставлять тяжелое вооружение Украине. До этого (вот, в 2014, 2015, 2016 годах) такого не было. Мы очень много находим как осколков, так и боеприпасов, которые не разорвались, подчеркивая производителя, страны, откуда поставляется вооружение.

Григорий Азаренок:

А помните, как змагары и прочая шваль призывали детей в августе 2020 года приходить к школьным воротам и выбрасывать дипломы, тем самым подчеркнуть презрение к учителям, унизить их? А здесь их братья по разуму поступают по-другому. Они пошли до конца. И они убивают и учителей, и школьников, потому что ненавидят все живое, ненавидят все, что думает по-другому, называют этих людей сепарами, ватниками и просто жгут их и убивают. И Запад этому аплодирует. Мы видим, что это был школьный класс. Миру мир – только этого хотели дети Донбасса. И здесь такой кадр – икона Богородицы, эта икона, видимо, стояла здесь всегда. Слава богу, не пострадала. Это хороший знак того, что все-таки школа будет восстановлена, и мир будет восстановлен, и победа будет за теми, кто защищает детей, а не за теми, кто их убивает. И будь проклят ублюдочный Запад.