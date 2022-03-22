«Это не так далеко от наших границ». Кубраков о последствиях невыученных уроков истории

Новости Беларуси. К дате, которая имеет сакральный смысл для белорусов, особенно в Год исторической памяти. Это символ скорби и напоминание о бесчеловечности нацистской идеологии. 22 марта исполнилось 79 лет со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Год исторической памяти в Беларуси призван, чтобы донести молодому поколению правду. Своевременно приняты законы о недопущении реабилитации нацизма. Они идут параллельно с обновленной Конституцией. В век информационного терроризма в нашей стране делают все, чтобы коричневая чума была обеззаражена.
Вольфович о защите Беларуси только на своей территории. Подробности здесь.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Необходимо воспитывать патриотов нашей Родины. И в этом святом месте, где фашисты просто издевались, жгли наш народ, мы должны помнить, мы должны передавать эту память нашим поколениям. Мы прекрасно видим и знаем, что происходит, когда забывают историю, когда пытаются переписать историю. И это не так далеко от наших границ.