«Это не так далеко от наших границ». Кубраков о последствиях невыученных уроков истории

Новости Беларуси. К дате, которая имеет сакральный смысл для белорусов, особенно в Год исторической памяти. Это символ скорби и напоминание о бесчеловечности нацистской идеологии. 22 марта исполнилось 79 лет со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год исторической памяти в Беларуси призван, чтобы донести молодому поколению правду. Своевременно приняты законы о недопущении реабилитации нацизма. Они идут параллельно с обновленной Конституцией. В век информационного терроризма в нашей стране делают все, чтобы коричневая чума была обеззаражена. Вольфович о защите Беларуси только на своей территории. Подробности здесь.