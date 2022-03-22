Александр Лукашенко: «Расхлябанность, мужики, закончилась. Надо сделать всё, что только можно сделать сейчас»

Новости Беларуси. Посевная кампания для Беларуси в 2022 году важна как никогда. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по готовности к проведению весенних полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три ключевых вопроса: топливо, удобрения, семена. Над ними должны работать сообща правительство, губернаторы, госконтроль, финансисты. Накормить свой народ и к тому же заработать на внешнем рынке – шанс, который просто нельзя упустить.

Потому первостепенная задача АПК – провести посевную быстро и качественно. Глава государства предупредил, что за промедление и бесхозяйственность спрос будет строгий. Илона Волынец разбиралась в аграрной повестке.

Массовый сев яровых первыми начали на юге Беларуси – в Брестской области. Темп аграрии взяли хороший, позади уже 12 % площадей. В четыре раза больше к 2021 году. Оно и понятно, малоснежная зима и сухая весна заставляют тянуться к турбокнопке. В идеале на посевную отводят не больше семи дней. В хозяйстве «Жабинковский» засеяли пятую часть площадей: увеличивают рабочий день и не уходят на выходные. Развернуться мешают ночные заморозки. Что о начинающейся посевной кампании рассказал директор сельхозпредприятия? Посевная кампания в 2022 году проходит в непростых условиях. Хотя когда было легко? Еще в начале пандемии в Организации Объединенных Наций прогнозировали продовольственный дефицит во всем мире. Глобальный климатический плюс аграриям тоже только в минус. А теперь горячий конфликт у наших южных границ и санкции. Хотя к последнему нам не привыкать. Вот и выходит, что зерно сегодня на вес золота. Александр Лукашенко потребовал удвоить темпы посевной и провести ее в самый короткий срок.

Удвоить темпы посевной и провести ее за максимально короткий срок – требование Президента. Но это возможно только при строгом соблюдении всех регламентов и технологий. Как докладывают главе государства, некоторые регионы пока пробуксовывают. Александр Лукашенко – чиновникам: оглобли в руки – и вперед, на заводы. Забирайте удобрения, и, как будет возможность – вносите в почву. Читайте здесь. Удобрений в стране достаточно. Сейчас главное – оперативно их доставить с заводов в регионы. Журналисты интересуются у председателя Комитета госконтроля: как быть с поставщиками, которые продают незаявленный и проплаченный объем удобрений, а пересчитывают их по курсовой разнице. «Некоторые проблемы могут быть». Вот что в КГК рассказали про удобрения.

Илона Волынец, политический обозреватель:

Где богатый урожай, так это на полях информационных. То и дело – успевай собирать плоды фейков и вбросов. Мол, из-за санкций Европа перестанет продавать Беларуси семена сахарной свеклы. Что окончательно убьет кондитерскую отрасль страны. Но авторам самим бы не мешало выпить чай с сахаром, который так необходим для работы мозга. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать: семена готовятся заранее, да и контракты заключаются не в момент посевной. А в 2022 году аграрии планируют даже нарастить урожай свеклы. Игорь Брыло: «Недостающий объем у нас еще есть по семенам кукурузы, но это большой роли не играет». Читайте здесь. И как бы кому ни хотелось добавить перчинку и в без того острый заголовок, но сахара белорусам хватит и к чаю, и на закатки. Запасов более чем на 150 %. Из-за интернет-истерии белорусов потянуло и на солененькое, что пришлось даже увеличить объемы производства.

«Белгоспищепром»: Беларусь обеспечена более чем на 150% сахаром, солью и прочими продовольственными товарами. Подробности здесь. В целом разговор жесткий и по делу. Как всегда, Президент не терпит бесхозяйственности. А потому требует максимальной отдачи на местах. Председателям райисполкомов – не сидеть в тени губернаторов, шевелиться и руководителям предприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Расхлябанность, мужики, закончилась. Надо сделать все, что только можно сделать сейчас. И невозможное, чтобы вовремя, як у народзе кажуць, укінуць зярнятка ў зямлю. Влаги не хватает. Поэтому темпы посевной, если хотите, должны удвоиться. 10 дней – и все: мы должны посеять.