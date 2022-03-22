Не забыть о простом человеке. Газете «Гомельская правда» – 105 лет

Новости Беларуси. Старейшему периодическому изданию Беларуси – газете «Гомельская правда», исполнилось 105 лет. Первый номер тогда еще «Известий Гомельского Совета рабочих и солдатских депутатов» вышел 22 марта 1917 года. Спустя век печатное издание выросло до целого семейства мультимедийных СМИ. Полистала страницы хроники Анна Корольчук.

Давай попробуем заголовок поставить. Виктор Владымцев в редакции Гомельской правды работает 20 лет. Занимается планированием номеров и следит за версткой издания. Его задача – соединить креатив журналистов и процесс выпуска газеты. Качественно и с соблюдением дедлайнов.

Виктор Владымцев, ответственный секретарь редакции газеты «Гомельская праўда»:

Газета – это, по сути, то же производство, которое делают люди. Есть сроки сдачи материалов, есть сроки сдачи газеты в типографию. Это с одной стороны, а с другой – это творческие люди, которые от технической стороны работы, скажем так, немножко далеки. Это и понятно – у каждого свое. Сегодня «Гомельская правда» стала медиахолдингом: кроме бумажной газеты есть онлайн-версия и видеоблог. Собственный издательский дом выпускает книги и журналы. Первой среди областных изданий «Правда» открыла радиостанцию.

Екатерина Гордеева, радиоведущая редакции газеты «Гомельская праўда»:

Работать в таком коллективе – это большая ответственность и честь. Потому как у нас всегда есть на кого положиться, с кого взять пример, перенять чей-то опыт. И всегда есть те люди, на которых хочется равняться.

Анна Корольчук, корреспондент:

За время своего существования эта газета сменила несколько названий, вариант «Гомельская правда» закрепился в 1938 году. Подшивки за столетие стали летописью региона. Экономические и политические потрясения, судьбы людей, подробности общественной и культурной жизни – журналисты всегда были в гуще событий.

Секрет долголетия издания в его девизе: «Для нас нет мелочей, важно все». Этот слоган на первой полосе газеты. Рассказывая о событиях в стране и области, не забывают о простом человеке. За последние несколько лет редакция приняла более 100 обращений в рубрику «Почтовый ящик», превратив их в журналистские расследования.