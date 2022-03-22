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«Об этом говорил Президент, и я вам официально заявляю». Вольфович о защите Беларуси только на своей территории

22 марта 2022 20:50
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Новости Беларуси. К дате, которая имеет сакральный смысл для белорусов, особенно в Год исторической памяти. Это символ скорби и напоминание о бесчеловечности нацистской идеологии. 22 марта исполнилось 79 лет со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Об этом говорил Президент, и я вам официально заявляю». Вольфович о защите Беларуси только на своей территории-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:  
Мы очень не хотим и сожалеем о том, что происходит сегодня на территории нашей соседской, братской страны – Украины. Мы не имеем право этого допустить. Сегодня для этого делается все. Нас пытаются втянуть, пытаются втянуть нашу страну в эти военные действия. Беларусь никогда не преследовала агрессивных целей. Всегда была площадкой мира и добра.  

Сегодня Вооруженные Силы, силы и средства военной организации государства готовы защитить страну, но только на территории своей страны. Об этом говорил Президент, и я вам официально заявляю. Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какие-то военный конфликты, но свою страну, свою территорию мы будем защищать. Мы готовы ее защищать.  

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Вольфович # Полина Королева # Фотофакт

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