«Это не лечится». Что сделал бы Азарёнок с Байденом или Зеленским, если бы они пришли к нему в студию?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход спецоперации, новости с фронта и сотрудничество с Донбассом. В гостях экс-заместитель министра информации ДНР, публицист Даниил Безсонов и музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас беснуются, с ума сходят. Мы помогаем детям Донбасса. У нас дети в лучших санаториях проходят лечение, оздоровление. Наш фонд Алексея Талая этим занимается. Лично спрашивал об этом разрешение у главы государства, публично глава государства сказал «да». И наши беглые и все прочие сумасшедшие уже вторую неделю носятся. Международный уголовный суд, признать, что похищаем кого-то. Хотя приезжают на две недели, а потом возвращаются.

Есть такой человек – Гончаренко. Он выступал в ПАСЕ [Парламентская ассамблея Совета Европы – прим. ред.] (очередная фашистская структурка) и добился, принял поправку, что не только Россия – зловещий агрессор, но и Беларусь виновата в геноциде украинских детей. Его друзья из ПАСЕ проголосовали «за». За то, что мы достаем детей из подвалов, из-под обстрелов этими нелюдями – были очередные сообщения о погибших детях, в Донецке четыре ребенка погибли – мы теперь такие злодеи.