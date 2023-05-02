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«Это не лечится». Что сделал бы Азарёнок с Байденом или Зеленским, если бы они пришли к нему в студию?

02 мая 2023 18:45
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход спецоперации, новости с фронта и сотрудничество с Донбассом. В гостях экс-заместитель министра информации ДНР, публицист Даниил Безсонов и музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Сейчас беснуются, с ума сходят. Мы помогаем детям Донбасса. У нас дети в лучших санаториях проходят лечение, оздоровление. Наш фонд Алексея Талая этим занимается. Лично спрашивал об этом разрешение у главы государства, публично глава государства сказал «да». И наши беглые и все прочие сумасшедшие уже вторую неделю носятся. Международный уголовный суд, признать, что похищаем кого-то. Хотя приезжают на две недели, а потом возвращаются.  

Есть такой человек – Гончаренко. Он выступал в ПАСЕ [Парламентская ассамблея Совета Европы – прим. ред.] (очередная фашистская структурка) и добился, принял поправку, что не только Россия – зловещий агрессор, но и Беларусь виновата в геноциде украинских детей. Его друзья из ПАСЕ проголосовали «за». За то, что мы достаем детей из подвалов, из-под обстрелов этими нелюдями – были очередные сообщения о погибших детях, в Донецке четыре ребенка погибли – мы теперь такие злодеи.  

«Это не лечится». Что сделал бы Азарёнок с Байденом или Зеленским, если бы они пришли к нему в студию? -1

Даниил Безсонов, экс-заместитель министра информации ДНР, публицист:  
Гончаренко снова был в резиновых перчатках, как он иногда любит являться? Это лирическое отступление. Моя позиция такая, что обращать внимание на западные какие-то организации, СМИ, выступления, заявления лидеров просто не стоит. Это пустая трата времени. Они уже превратились в какое-то массовое шапито. Все как в каком-то цирке. Ведут себя не то что нелогично и неадекватно, они ведут себя так, как будто у них серьезные психические расстройства.  

Григорий Азаренок:  
Почему как будто? У них и есть серьезные психические расстройства. С нашими белорусскими детьми общались в Военной академии. Меня в том числе спросили: что бы вы сделали, если бы перед вами в такой же студии оказались Байден, Дуда, Зеленский, Макрон? Я говорю: к стенке, только к стенке. Это не лечится.  

С чего начался Майдан? Интервью с Даниилом Безсоновым – читать далее.   

# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Даниил Безсонов # Фотофакт

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