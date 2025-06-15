Новости по тегу #Даниил Безсонов

«На плече у него хищная птица-дрон, а сам он закован в броню, переплавленную из тел Газы, Ирана, Сирии, из русских и украинских костей, из лепестков, что разорвали детские ножки. Приходит к нам и говорит: «Здравствуйте! Звали?»
Интервью эксперта в сфере информационной безопасности Даниила Безсонова Григорию Азаренку.
«То есть они не захотят получать ракеты по своим территориям, поэтому они, скорее всего, хитро поступят. Они вооружатся, купол сделают – «Золотой купол» или еще какой-то «голубой купол...»
«Они это говорят не для Путина, не для Трампа. Они говорят это для своей аудитории».
«Тут русские сражаются с русскими. Это гражданская война. По сути, концептуально, это гражданская война».
«Я встречался с представителем одного фонда, и они говорят, что бывает так, что приходят представители Минобороны и говорят, что мы сами не знаем, что нам надо, но чтобы вот эта проблема была решена, вот придумайте что-то».
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