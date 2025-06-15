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Новости по тегу #Даниил Безсонов

Азарёнок: многополярный мир пришёл к нам с улыбкой из ракет и сиянием взрывов в глазах
15 июня 2025 18:17

Азарёнок: многополярный мир пришёл к нам с улыбкой из ракет и сиянием взрывов в глазах

Безсонов: история говорит о том, что Западу нет веры – они хотят нашу страну раздербанить
06 июня 2025 20:08

Безсонов: история говорит о том, что Западу нет веры – они хотят нашу страну раздербанить

Безсонов: для НАТО входящая точка в войну – это территория Украины
06 июня 2025 19:53

Безсонов: для НАТО входящая точка в войну – это территория Украины

Безсонов: когда Запад говорит о войне с РФ – это подготовка общественного мнения
06 июня 2025 19:40

Безсонов: когда Запад говорит о войне с РФ – это подготовка общественного мнения

«Они русские» – Безсонов объяснил, почему ВСУ не дезертируют и не сдаются
06 июня 2025 19:14

«Они русские» – Безсонов объяснил, почему ВСУ не дезертируют и не сдаются

«Вся страна под это заточена» – Безсонов о том, как сегодня работают конструкторские бюро в России
06 июня 2025 19:06

«Вся страна под это заточена» – Безсонов о том, как сегодня работают конструкторские бюро в России

Даниил Безсонов: они из Украины сделали Божество. Они превратились в секту, причём на уровне целого государства
03 мая 2023 19:28

Даниил Безсонов: они из Украины сделали Божество. Они превратились в секту, причём на уровне целого государства

Даниил Безсонов про главную цель Запада: «Им нужно сократить популяцию русских на планете»
02 мая 2023 19:19

Даниил Безсонов про главную цель Запада: «Им нужно сократить популяцию русских на планете»

«Главная их идеология – уничтожить Россию». Каких идей придерживаются ВСУ?
02 мая 2023 19:09

«Главная их идеология – уничтожить Россию». Каких идей придерживаются ВСУ?

«Это не лечится». Что сделал бы Азарёнок с Байденом или Зеленским, если бы они пришли к нему в студию?
02 мая 2023 18:45

«Это не лечится». Что сделал бы Азарёнок с Байденом или Зеленским, если бы они пришли к нему в студию?

«Чтобы ввести в заблуждение молодые умы, большого ума не надо». Что за книга «Голодомор»? Рассказал Аким Апачев
02 мая 2023 18:09

«Чтобы ввести в заблуждение молодые умы, большого ума не надо». Что за книга «Голодомор»? Рассказал Аким Апачев

С чего начался Майдан? Интервью с Даниилом Безсоновым
02 мая 2023 17:56

С чего начался Майдан? Интервью с Даниилом Безсоновым