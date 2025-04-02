Алёна Дзиодзина: общие трудности лишь укрепили россиян с белорусами

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

2 апреля Беларусь и Россия традиционно отмечают День единения наших народов. Этот праздник символизирует духовную близость белорусов и россиян, их крепкую дружбу, общность уроков истории. Этот непростой опыт, который Беларуси с Россией пришлось пережить, предопределил созвучие национальной идентичности двух народов.

А это означает, что понимать друг друга нам стало проще. И если взглянуть на то, как углубились белорусско-российские отношения, то можно понаблюдать, как общие трудности лишь укрепили россиян с белорусами: общие враги, схожие испытания, непростые периоды, общность борьбы и побед научили наши народы сплочаться, если того потребуют вызовы времени.

Психологический эффект общей истории также находит свое отражение в эмпатийности отношений белорусов и россиян, где оба союзника хорошо понимают, как ценен друг. А в нынешних геополитических условиях этот аспект особенно важен с точки зрения кооперации и противостояния вызовам современной эпохи. Ведь при равнозначном партнерстве согласованные поступки при необходимости превращают кооперацию стран в мощнейший «кулак» против внешних угроз. Как это на данный момент и происходит в контексте развития союзнических отношений Беларуси с Россией.