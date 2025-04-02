Алексей Протас заработал ассист в матче НХЛ против «Бостона»

Алексей Протас продолжает бить рекорды в Национальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Этой ночью белорус отметился очередным ассистом. Данное результативное действие стало 66-м в сезоне. Наш нападающий провел на льду 17 минут, исполнил три броска и заработал 1 балл коэффициента полезности. Протас стал первым игроком «Вашингтона» за 3 года, кто набрал 60 очков в равных составах. На шаг ближе к рекорду всех времен стал Александр Овечкин. До нового достижения россиянину рукой подать – 4 шайбы.

Результативная игра Андрея Лошко помогла «Ниагаре» добыть первую викторию в плей-офф хоккейной лиги Онтарио. Команда белоруса дома переиграла «Барри» – 6:4. В составе победителей двумя голевыми передачами отметился отечественный форвард. Он ассистировал партнерам по команде на 50-й и 53-й минутах. Кроме того, нападающий два раза бросил по воротам, выиграл 11 вбрасываний и закончил встречу с показателем полезности -1. В плей-офф Лошко провел три матча, в которых набрал четыре балла.