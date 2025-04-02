Ирина Шиманович вышла во второй круг турнира категории 500 в Чарльстоне

Ирина Шиманович одержала одну из самых значимых побед в карьере, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска впервые вышла во второй круг турнира категории 500. Случилось это в Чарльстоне. Наша спортсменка в двух сетах взяла верх над Хизер Уотсон. Британка находится в мировом рейтинге выше. И получила от организаторов специальное приглашение. Но отправилась отдыхать после первого же матча. Счет – 7:6, 6:4. Следующая соперница еще сильнее. Это Джессика Пегула, 4 ракетка планеты и первая сеяная.

А Александра Саснович завершила выступление на челленджере в Испании. Белоруска, занимающая 113-е место планетарного топа, в 1/8 финала уступила менее рейтинговой спортсменке представительнице Венгрии Далме Галфи, которая идет 159-й. И если в первом сете наша соотечественница оказала достойное сопротивление, то вторую партию она отдала практически без борьбы. Как итог поражение – 5:7; 1:6.