Учёные Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий

Курс на интеграцию в области науки. В знаковую для Беларуси и России дату ученые двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Курс на интеграцию в области науки. В знаковую для Беларуси и России дату ученые двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Меморандум направлен на укрепление и развитие научно-технических связей, разработку, исследование и последующее внедрение передовых решений, сервисов и программного обеспечения в сфере информационных технологий.
Научный семинар собрал в белорусской столице ведущих специалистов двух стран. В фокусе внимания – сотрудничество в области космоса, энергетики, информатики, искусственного интеллекта и суперкомпьютерных технологий. Участники обменялись опытом и наметили дальнейшие шаги работы.
Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси:
Наши коллеги, с которыми мы уже работаем более 20 лет, сегодня приехали для того, чтобы обсудить те назревшие проблемы, которые нам необходимо решать в рамках программ Союзного государства.
Владимир Воеводин, директор Научно-исследовательского вычислительного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова:
Неслучайно мы собрались здесь, потому что две наши организации, это Объединенный институт проблем информатики и Научно-исследовательский вычислительный центр Московского университета, два лидера в области суперкомпьютерных технологий, информационных технологий, которые здесь могут найти много общего, и нам есть куда двигаться. Сегодня информационные технологии и матмоделирование таково, что посчитать можно все, и, с этой точки зрения, современные вычислительные технологии – это тот инструмент, который позволит двигаться вперед.
Белорусско-российское сотрудничество в научной сфере планомерно развивается. Реализовано более 60 совместных программ в таких направлениях, как космические технологии, микроэлектроника, машиностроение и медицина.
К слову, в рамках Союзного государства создавался и один из суперкомпьютеров «СКИФ». Долгое время он использовался для решения большого количества задач: от изучения климата до проектирования новых материалов, информационной безопасности, сферы нефтегазового сектора.