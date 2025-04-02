Учёные Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий

Курс на интеграцию в области науки. В знаковую для Беларуси и России дату ученые двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меморандум направлен на укрепление и развитие научно-технических связей, разработку, исследование и последующее внедрение передовых решений, сервисов и программного обеспечения в сфере информационных технологий. Научный семинар собрал в белорусской столице ведущих специалистов двух стран. В фокусе внимания – сотрудничество в области космоса, энергетики, информатики, искусственного интеллекта и суперкомпьютерных технологий. Участники обменялись опытом и наметили дальнейшие шаги работы.

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси:

Наши коллеги, с которыми мы уже работаем более 20 лет, сегодня приехали для того, чтобы обсудить те назревшие проблемы, которые нам необходимо решать в рамках программ Союзного государства.

Владимир Воеводин, директор Научно-исследовательского вычислительного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова:

Неслучайно мы собрались здесь, потому что две наши организации, это Объединенный институт проблем информатики и Научно-исследовательский вычислительный центр Московского университета, два лидера в области суперкомпьютерных технологий, информационных технологий, которые здесь могут найти много общего, и нам есть куда двигаться. Сегодня информационные технологии и матмоделирование таково, что посчитать можно все, и, с этой точки зрения, современные вычислительные технологии – это тот инструмент, который позволит двигаться вперед.