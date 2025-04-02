Лукашенко подписал Директиву №11 по совершенствованию функционирования системы органов власти и управления

Документ принят в развитие уже действующих двух указов – о пятилетке качества и усилении роли председателей исполкомов в развитии регионов, и направлен на максимальное повышение эффективности госуправления, укрепление исполнительской дисциплины и социальной ответственности каждого работника. Так, среди ключевых положений директивы – запрет на вмешательство госорганов и должностных лиц в компетенцию друг друга; исключение создания советов, комиссий и иных структур, подменяющих госорганы, если они не предусмотрены законом; а также ограничение на проведение необоснованных совещаний, включая дистанционные.

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Конечно же, когда речь идет о руководителях органов исполнительной власти, председателях районных исполнительных комитетов, это ключевая сегодня фигура для территориальной и экономики, и политики социальной, и в целом социально-экономического движения страны, фигуры, которые должны прибавлять в своих, возможно, и задачах, и той ответственности, которая должна на них находиться.

Я уверен в том, что те задачи, которые определил глава государства в отношении руководителей районных исполнительных комитетов, сформированы в компетенциях, которые сегодня должны быть у руководителя. Мы видим то, что сегодня есть потребность в большей самостоятельности и в большей ответственности. Сейчас глава государства эту ответственность позволяет взять на себя. И это уже не просто высказано в качестве размышлений над стратегией развития, а уже определено в конкретном документе.