Минское «Динамо» уступило ЦСКА в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Большую часть времени на табло сохранялись стартовые нули. Самое интересное произошло в заключительном периоде. Счет открыли «армейцы». Спустя пару минут вторую шайбу в наши ворота отправил форвард национальной сборной Беларуси Иван Дроздов. «Зубры» приложили немало усилий, чтобы спастись. Однако забросил только Виталий Пинчук. В серии воцарилось равенство – 2:2. 5-й поединок пройдет в 4 апреля на «Минск-Арене».