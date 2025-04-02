В Беларуси появится палата риелторов

Сегодня облик современной Беларуси – как нельзя лучше демонстрирует эффективность избранного курса, позволившего государству сохранить социально-ориентированную экономику. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на заседании второй сессии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Еще одним важным тезисом является установка на выравнивание качества жизни граждан, где бы они ни жили – в деревнях, агрогородках, районных центрах – везде условия должны быть как в столице. Именно сильные регионы являются источником процветания страны, ее безопасности, народного единства.

Социально ориентированного курса придерживаются депутаты при разработке и рассмотрении законопроектов. Важно найти баланс интересов – идти от жизни. В частности, сегодня депутаты проголосовали за принятие во втором чтении законопроекта «О риелторской деятельности». Документ в этой сфере разработан впервые. Прошло широкое обсуждение нововведений в профессиональной среде, учтены предложения граждан. Так, введена палата риелторов. По предложениям риелторского сообщества отменяется требование о наличии профобразования, что откроет доступ к профессии более широкому кругу лиц. То есть риелтором сможет стать любой гражданин, имеющий высшее образование.

Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Организация риелторской деятельности у нас осуществляется и агентами по недвижимости, и риелторами. И для потребителя очень важно, что сейчас это будет человек, который обладает высшим образованием. То есть профессионально он высокого уровня. Это человек, который прошел аттестацию. То есть мы знаем, что он знает все те требования, которые выдвигаются. То есть оказание услуги на достойном уровне.

Создание палаты, вроде бы, для потребителя не столь важно, но, с другой стороны, палата обладает такой возможностью, как контролировать риелторов, развивать риелторов в какие-то новые программы, какие-то новые инновации вводить.